Arabia Saudită a ales o prințesă pentru a-i fermeca pe liderii de pe Wall Street

Prințesa Maha al Saud, FOTO: Captură de ecran de pe canalul ambasadei saudite la Roma

Institutul Inițiativei pentru Investițiile Viitorului al Arabiei Saudite, care găzduiește în fiecare an un summit ce atrage la Riad titani ai Wall Street, a numit-o pe prințesa Maha Al Saud în funcția de director general, relatează Reuters.

Pe lângă evenimentul anual de la Riad, institutul organizează reuniuni economice în întreaga lume pentru a încerca să atragă investiții străine în statul din Golf.

Schimbarea de conducere, prezentată pe site-ul institutului, are loc înaintea unei conferințe pe care acesta o va organiza la Roma mai târziu în cursul acestei luni. La evenimentul anterior organizat de acesta, la Miami în luna martie, a participat inclusiv președintele american Donald Trump.

Prințesa Maha al Saud este fiica lui Mishari bin Abdulaziz, unul dintre copiii lui Ibn Saud, fondatorul și primul rege al Arabiei Saudite. Mama sa este o femeie siriană din Alep, al cărei tată a fost medic.

Legătura prințesei saudite cu SUA

Maha al Saud, care s-a născut la Beirut, deține o diplomă de licență în medicină și chirurgie, obținută la Facultatea de Medicină a Universității Regele Saud. În 1993, și-a finalizat programul de rezidențiat în medicină internă la prestigiosul Spital Universitar George Washington din capitala SUA. Un an mai târziu, a primit certificatul de practicare a medicinii interne în Statele Unite.

Ea este soția prințului Khaled bin Saad Al Saud, cu care are două fiice. Cei doi au deținut timp de mai mulți ani un conac în celebrul cartier Beverly Hills din SUA.

Aceasta a ocupat funcția de vicepreședinte pentru relații externe și dezvoltare instituțională la Universitatea Alfaisal din Riad și a reprezentat Arabia Saudită la forumuri internaționale importante, inclusiv la reuniuni ale G20.

Richard Attias, fondatorul Institutul Inițiativei pentru Investițiile și directorul său general de la înființare, a rămas cu titlul de președinte al comitetului executiv, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției.

Înființat în 2019 în parteneriat cu fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, institutul s-a dezvoltat pornind de la conferința anuală „Future Investment Initiative”, organizată pentru prima dată la Riad în 2017.