Arabia Saudită, Rusia şi alţi cinci membri ai OPEC+ au decis o nouă majorare a producţiei de petrol

Arabia Saudită, Rusia şi alţi cinci membri ai OPEC+ au decis, în cadrul unei reuniuni virtuale desfăşurate duminică, să îşi majoreze cotele de producţie de petrol pentru luna septembrie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Cele şapte ţări participante au decis să aplice o ajustare a producţiei de 188.000 de barili pe zi”, un volum similar cu cel din lunile anterioare, a anunţat Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), fără a menţiona vreo pauză în acest ciclu de creştere, deşi analiştii anticipau pe scară largă o astfel de măsură, relatează Agerpres citând agențiile de presă Reuters și France Presse.

Războiul din Orientul Mijlociu a afectat producţia ţărilor din Golf, acestea fiind nevoite să reducă volumul de extracţie din cauza blocajului din strâmtoarea Ormuz. Traficul maritim din regiune a înregistrat o revigorare în urma semnării memorandumului de înţelegere dintre Iran şi SUA, în luna iunie, ceea ce potrivit datelor OPEC a dus la o creştere a producţiei faţă de luna mai.

Totuşi, reluarea ostilităţilor în Orientul Mijlociu, în luna iulie, a provocat un nou declin al transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz şi a amplificat riscurile în Marea Roşie, evoluţii care vor duce, cel mai probabil, la o scădere a numărului de barili produşi.

În plus, Rusia – a cărei infrastructură petrolieră este frecvent vizată de atacuri cu drone ucrainene – întâmpină dificultăţi în a menţine producţia aproape de nivelul de 9 milioane de barili pe zi (mb/zi), faţă de obiectivul actual de 9,8 mb/zi.

„Pentru moment, factorii geopolitici maschează amploarea creşterii ofertei (asigurate de OPEC+). Acest lucru va deveni mult mai evident odată ce fluxurile de export se vor normaliza”, a notat analistul Jorge Leon, de la Rystad Energy.