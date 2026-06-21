Arde Crimeea: Explozii și incendii în numeroase părți din Peninsulă / Autoritățile au oprit total vânzările de combustibili, iar Podul Kerci a fost închis

Patru oameni au murit și 28 au fost uciși într-un atac cu drone asupra Crimeei, a spus guvernatorul instalat acolo de Moscova, Serghei Aksionov, în timp ce apar informații privind numeroase explozii și incendii atât în Peninsula controlată de Rusia, cât și în regiunea Krasnodar învecinată, potrivit Reuters și Kyiv Post.

Autoritățile din Krasnodar au spus că atacul cu drone ucrainean a ucis o persoană pe un feribot și a incendiat un terminal petrolier.

Stațiile de alimentare din peninsula Crimeea au suspendat toate vânzările de combustibil către persoane fizice și juridice începând de duminică, la ora 09:00, ora locală, inclusiv cu cash, card sau cu bonuri, a anunțat guvernatorul Aksionov. Combustibilul va fi furnizat exclusiv agențiilor guvernamentale care asigură funcționarea și securitatea peninsulei, a spus Serghei Aksionov.

Val de lovituri în Crimeea

În noaptea de sâmbătă spre duminică au fost semnalate multiple explozii și activitate a apărării antiaeriene în Crimeea: în Kerci, Bahcisarai, Sevastopol și Simferopol, precum și în raioanele Nyzhniohirskyi, Krasnohvardiiske și Krasnoperekopsk.

În urma alarmei antiaeriene, autoritățile ruse au suspendat temporar traficul pe Podul de la Kerci.

Imagini postate online au arătat incendii de amploare declanșate peste noapte.

Drone attack on Russian-occupied Crimea and Russia's Krasnodar region.



The oil depot at the port in Kerch was reportedly struck. The facility stores and transfers fuel products across the Kerch Strait, supplying ships and the Crimea-Kavkaz ferry crossing.



A fire was also… pic.twitter.com/mfkjSsJnUT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 21, 2026

Incendii la instalații de gaz, petrol și combustibili

Grupuri independente de monitorizare, analizând imagini din satelit, au semnalat mai multe incendii la instalațiile de combustibil și logistice din regiune.

În Kerci, datele din satelit au indicat un incendiu activ la Portul de Pescuit Maritim. Semnăturile termice au fost localizate în principal pe incinta „AEGAZ-Terminal”, un complex specializat în manipularea și transferul gazului lichefiat.

La aproximativ 600 de metri vest de instalația de gaz, au fost înregistrate incendii suplimentare la un terminal de combustibil deținut de compania „TES”. Potrivit canalelor Telegram ASTRA și Crimean Wind, acest terminal este utilizat pentru depozitarea și transferul produselor petroliere, inclusiv și motorină, peste Strâmtoarea Kerci.

Instalația aprovizionează navele cu combustibil și deservește traversarea cu feribotul „Crimeea-Caucaz”. Monitorizarea prin satelit a semnalat un nor de fum lung de kilometri care se începea din zona portuară.

De cealaltă parte a Strâmtorii Kerci, pe teritoriul continental al Rusiei, a fost semnalat un incendiu și în Portul Kavkaz, situat în Chushka. Portul găzduiește un terminal de combustibil și un depozit de petrol.

Incendiu Kavkaz. Captură telegram

Ținte militare și logistice

Atacurile cu drone au vizat, de asemenea, infrastructura militară și rutele de transport, notează Kyiv Post. Monitorizarea din satelit a arătat semnături termice în apropierea podului Chonhar, mai precis la intersecția dintre podul feroviar și țărmul nordic. Podul suferise anterior avarii în urma unui atac din 13 iunie.

În Kerci, a fost semnalat un incendiu pe teritoriul Unității militare ruse 98546, care găzduiește Batalionul 630 separat de cale ferată.

În plus, datele satelitare au indicat un incendiu la Capul Zyuk, lângă satul Kurortne, pe coasta Mării Azov a Peninsulei Kerci. Canalele de monitorizare au remarcat că acesa servește drept loc de desfășurare a sistemelor rusești de apărare aeriană, inclusiv o stație radar și poziții de rachete sol-aer de tip S-300 sau S-400.