Argint din colecția legendei spionajului românesc, generalul Mihai Caraman, la Artmark

O selecție de obiecte din argint care au aparținut generalului Mihai Caraman, una dintre cele mai enigmatice personalități ale istoriei recente a României și o veritabilă legendă a spionajului românesc, este scoasă la licitație într-un nou eveniment al Casei Artmark: „Licitația de Aur și Argint” ce va avea loc în data de 3 iulie, exclusiv online, de la ora 12:00.

Colecția reunește halbe și carafe de argint realizate între secolele XVIII și XX, piese care ilustrează aproape două sute de ani de tradiție a orfevrăriei europene. Îndeosebi în spațiul germanic, dar și în alte regiuni ale Europei Centrale, asemenea obiecte nu erau simple recipiente, ci simboluri ale prestigiului social, ale vieții de breaslă și ale ceremonialului public.

Din colecția de argintărie a generalului Mihai Caraman se remarcă o monumentală halbă din argint, decorată cu scenă de luptă, de la începutul secolului XX (de la 6.000 de euro), o carafă Art Nouveau decorată cu simboluri mitologice (de la 5.000 de euro), celebra halbă „Crucem vide et festina”, cu scenă bahică în repoussé (de la 2.200 de euro), o rară halbă cu capac datată cca. 1736 (de la 1.800 de euro), precum și o pereche de carafe în manieră Art Nouveau, din cristial și argint, decorată cu simboluri bahice, realizată în prima parte a sec. XX (de la 1.300 de Euro).

Printre cele mai spectaculoase loturi din colecția de argintărie realizată de Mihai Caraman se numără și un serviciu Neo-Rococo din argint, decorat cu fildeș și semnat George Fouquet-Lapar – realizat în anii 1930. Setul este format din recipient pentru apă, cafetieră, ceainic, letieră și zaharniță și are un preț de pornire de 10.000 de Euro.

În Europa aristocratică și burgheză, argintul era materialul preferat pentru realizarea vaselor de protocol datorită proprietăților sale excepționale și prestigiului pe care îl conferea proprietarului. Spre deosebire de alte metale, nu altera gustul băuturilor, iar maleabilitatea sa le permitea marilor orfevri să creeze decorații de o extraordinară complexitate, de la scene de luptă și compoziții mitologice până la motive vegetale și heraldice. Astfel, halbele și carafele din argint au devenit mai mult decât simple obiecte de masă: adevărate simboluri ale statutului social, ale rafinamentului cultural și ale succesului economic, păstrate adesea ca bunuri de familie și transmise de-a lungul generațiilor.

Colecția Caraman este considerată una dintre cele mai rafinate și mai discrete colecții private din România. Potrivit unor mărturii publice, pasiunea sa pentru colecționism s-a format în timpul numeroaselor călătorii și misiuni externe, când vizitarea muzeelor, târgurilor și galeriilor de artă devenea adesea parte a vieții sale profesionale.

Alături de argintăria de colecție, licitația aduce în atenția publicului și o selecție de bijuterii care ilustrează rafinamentul marilor tradiții ale bijuteriei europene, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în a doua jumătate a secolului XX. Printre acestea amintim un colier din aur bicolor, împodobit cu diamante și coral, realizat în jurul anului 1980 și însoțit de certificat gemologic, ce pornește în licitație de la 13.500 de Euro, un set Samra format din colier și brățară din aur, decorat cu citrine, topaze și ametiste (de la 10.000 de Euro), un set din aur filigranat ce evocă virtuozitatea vechilor maeștri bijutieri (de la 8.500 de Euro) și un rar colier cu pandant-broșă din aur roz, amplu decorat cu diamante și executat manual în jurul anului 1900, o piesă reprezentativă pentru eleganța Belle Époque, ce are un preț de pornire de 5.500 de Euro. Împreună, aceste piese oferă o incursiune în istoria gustului, a luxului și a măiestriei bijuteriilor destinate cândva celor mai exigente cercuri ale societății europene.

Licitația de Aur și Argint de la Artmark poate fi explorată atât în catalogul publicat online, cât și în expoziția cu intrare liberă de la Palatul Cesianu-Racoviță, deschisă zilnic (de luni până duminică), între orele 10:00 și 20:00.

Pot participa la licitație, pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici ( https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ).

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