Arma secretă a Franţei la Cupa Mondială: conversaţiile pe care nimeni altcineva nu le aude

Parcursul Franţei către semifinalele Cupei Mondiale a fost alimentat de golurile lui Kylian Mbappé şi Ousmane Dembélé, dar jucătorii consideră că o parte la fel de importantă a succesului lor s-a construit departe de camerele de filmat, în camerele de hotel şi în conversaţii private, fără prezenţa staff-ului tehnic, notează Reuters, citată de News.ro.

Franța joacă contra Spaniei, marți seara, în prima semifinală a Cupei Mondiale, de la ora 22.00. Meciul e transmis în direct de Antena 1 și este live text pe Golazo.

Echipa lui Didier Deschamps va înfrunta Spania marţi, încercând să ajungă la a treia finală consecutivă la Cupa Mondială, după ce a dezvoltat o unitate care, potrivit mijlocaşului Adrien Rabiot şi fundaşului Jules Kounde, depăşeşte cu mult şedinţele tactice şi antrenamentele.

Jucătorii analizează împreună meciurile în grupuri mici, provocându-se reciproc şi asumându-şi responsabilitatea de a găsi soluţii dincolo de cele oferite de Deschamps şi asistenţii săi.

„Comunicăm mult şi discutăm între noi în mod regulat”, a declarat Rabiot reporterilor luni.

„La hotel, în timpul liber, încercăm să analizăm împreună meciurile în grupuri mici. Acest lucru este important, dincolo de tot ceea ce ne oferă antrenorul şi staff-ul său. Toţi vorbim aceeaşi limbă, toţi avem acelaşi obiectiv şi fiecare îşi îndreaptă energia spre acesta. Ceea ce ne oferă staff-ul este esenţial, dar şi dialogul dintre jucători, fără implicarea staff-ului, este la fel de important.”



Acest sentiment de implicare a ajutat Franţa să combine unul dintre cele mai puternice atacuri ale turneului cu un efort defensiv colectiv care începe chiar de la atacanţi.

Mbappé a marcat opt goluri, iar Dembélé cinci, dar Koundé a afirmat că munca Franţei fără minge a fost la fel de importantă ca şi calitatea individuală a jucătorilor în posesia mingii.

„Am făcut o treabă bună în defensivă, dar aceasta depăşeşte cu mult rolul apărătorilor”, a spus Koundé.

„Este un efort colectiv, care începe cu modul în care presăm încă de la prima pasă a adversarului. Când munca este făcută corespunzător în zonele superioare ale terenului şi la mijlocul terenului, asta ne uşurează mult sarcina în apărare.”

Coeziunea Franţei a fost vizibilă în disponibilitatea jucătorilor ofensivi de a se retrage în apărare şi în disciplina cu care echipa a rezistat în momentele dificile.

„Ne înţelegem foarte bine”

Jucătorii insistă că ceea ce se întâmplă pe teren este o extensie a relaţiilor construite în afara lui.

„Ne înţelegem foarte bine”, a spus Rabiot. „Există un adevărat sentiment de armonie şi o coeziune autentică. Este greu de explicat, dar lucrurile funcţionează extrem de bine în afara terenului, iar acea energie se transferă şi pe teren.”

Kounde a descris un grup căruia îi place să joace împreună şi să facă sacrificii unul pentru celălalt.

„A existat un puternic sentiment de coeziune încă de la început — chiar încă din 2022”, a spus el.

„Există continuitate în cadrul acestui grup. S-a construit de-a lungul timpului, iar toată lumea este concentrată pe acelaşi obiectiv. Acesta este unul dintre punctele noastre forte, şi se simte pe teren. Ne place să jucăm împreună şi ne place, de asemenea, să depunem eforturi unul pentru celălalt.”

Parcursul Franţei s-a desfăşurat, de asemenea, pe fondul deciziei lui Deschamps de a se retrage după turneu, punând capăt unui mandat început în 2012 şi care a inclus victoria la Cupa Mondială din 2018 şi o altă finală patru ani mai târziu. Mama antrenorului a decedat în timpul fazei grupelor.

Rabiot a spus că faptul de a şti că aceasta era ultima competiţie a lui Deschamps le-a dat jucătorilor un impuls emoţional suplimentar.

„Dificultăţile prin care a trecut antrenorul ne-au apropiat şi mai mult”, a spus el.

„Vrei să dai totul, mai ales ştiind că aceasta este ultima lui competiţie la cârma echipei Franţei. Acesta este momentul.”