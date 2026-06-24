Armata anunță că sistemul american anti-dronă Merops a fost integrat în sistemul de apărare antiaeriană

Un militar transportă o dronă interceptoare AS3 Surveyor, parte a sistemului american anti-drone cunoscut sub numele de MEROPS, în timpul unui exercițiu cu muniție reală. Foto: Artur Widak / NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, anunță MApN.

Anterior, înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională, susține ministerul.

„Statul Major al Apărării adaptează permanent sistemul de supraveghere și apărare a spațiului aerian, pentru consolidarea capacității de reacție și creșterea nivelului de protecție a populației”, susține MApN.

„Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național”, susține MApN.

Sistem anti-dronă MEROPS / Sursă: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cum funcționează sistemul american Merops

Sistemul american Merops este un sistem suficient de compact încât să poată fi montat în spatele unei camionete de dimensiuni medii și care folosește inteligență artificială pentru a identifica și intercepta drone chiar și atunci când comunicațiile prin satelit sau sistemele electronice sunt bruiate. Sistemul folosești drone interceptoare care să lovească în aer dronele țintă, precum cele Shahed-136/Geran-2 folosite de Rusia împotriva Ucrainei.

Tehnologia – produsă de o companie susținută de fostul CEO al Google, Eric Schmidt – și-a dovedit deja eficiența prin doborârea de drone rusești în Ucraina.

„Sistemul este unul dintre cele mai eficiente mijloace de distrugere a dronelor Shahed lansate de Rusia”, a declarat în noiembrie 2025, generalul american Curtis King în apropiere de Nowa Deba, în sud-estul Poloniei. „Estimăm că el este responsabil pentru 40% dintre dronele doborâte în Ucraina”, potrivit lui.

„Ceea ce oferă acest sistem este o detecție extrem de precisă. Poate localiza dronele și le poate neutraliza la un cost redus… Este mult mai ieftin decât să trimiți un F-35 în aer ca să le doboare cu o rachetă”, a declarat colonelul Mark McLellan, adjunctul șefului de operațiuni al Comandamentului Terestru Aliat al NATO.

Dronele zboară la altitudini joase și cu viteză redusă, ceea ce le face dificil de detectat de radarele calibrate pentru rachete de mare viteză. În unele cazuri, ele pot fi confundate cu păsări sau avioane. Sistemul Merops, au explicat oficiali ai NATO, este conceput tocmai pentru a acoperi aceste puncte oarbe.

Lansarea unei drone MEROPS / Sursă: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drone contra drone

„Merops, practic, trimite drone împotriva dronelor”, a declarat colonelul Mark McLellan, precizând că sistemul poate fie să tragă direct asupra unei drone inamice, fie să transmită informațiile necesare forțelor terestre sau aeriene, care o pot doborî.

Sistemul oferă comandanților „un interval de timp suficient pentru a evalua amenințarea și a decide dacă se impune sau nu o acțiune de foc”, a explicat generalul de brigadă Thomas Lowin, adjunctul șefului de operațiuni al Comandamentului Terestru Aliat al NATO.

Potrivit acestuia, Merops poate fi folosit atât pentru protejarea infrastructurii critice, cum ar fi aeroporturile, cât și a trupelor aflate în mișcare într-o zonă de luptă. NATO a început deja instalarea primelor sisteme de-a lungul granițelor Poloniei și României, iar Danemarca a decis, la rândul ei, să achiziționeze tehnologia.