„Armatele secrete” ale giganților petrolieri europeni create pentru a genera bani

Pe măsură ce crizele geopolitice și războaiele zguduie economia globală, giganții petrolieri europeni își văd veniturile crescând vertiginos. Cu toate acestea, cea mai mare sursă de profit nu mai este ascunsă în puțurile de petrol și platformele de foraj, ci pe ecranele computerelor. Shell, BP și TotalEnergies au pus la punct o „mașină de făcut bani” invizibilă: tranzacționarea.

Aceștia operează ca cei mai mari intermediari din lume, implementând strategia arbitrajului; cumpără combustibil la un preț scăzut din țări terțe și îl revând instantaneu acolo unde cererea este mare, lăsând în urmă concurenții americani, precum ExxonMobil și Chevron.

Într-o lume în care petrolul și banii merg mână în mână cu puterea, tranzacțiile au o semnificație geopolitică mai largă

„Avionul s-a înclinat puternic când și-a început coborârea. În interiorul micului avion privat, ocupanții aveau fața pietroasă, sprijinindu-se de scaunele lor, în timp ce coborau într-o serie de învârtiri de tirbușon care făceau stomacul”, scriu doi jurnaliști de la Bloomberg (și foști colegi la Financial Times), Javier Blas și Jack Farchy în cartea „Lume de vânzare”, recent tradusă și la noi cu titlul „O lume de vânzare. Despre bani, putere și traderii resurselor planetare“

Aceasta nu era o călătorie obișnuită de afaceri, nici măcar pentru Ian Taylor, directorul executiv al Vitol, cea mai mare companie de comerț cu petrol din lume. În patru decenii de tranzacționare cu petrol, Taylor își fixase sedii în tot felul de puncte fierbinți- de la Caracas la Teheran. Cu toate acestea, o călătorie în Benghazi (Libia), în mijlocul unui război civil – era o experiență cu totul diferită.

La o mie de metri mai jos, o dronă îi însoțea avionul. Taylor și-ar fi dorit brusc să-și fi activat contactele din guvernul britanic care să-i fi trimis un avion de luptă potrivit pentru a-l escorta.

Armata rebelilor avea însă o mare problemă. Rămăsese fără combustibil

Era în 2011, iar întreaga regiune era în mijlocul unui val de revolte populare cunoscut drept „Primăvara Arabă”. În Libia, forțele care s-au revoltat împotriva dictaturii colonelului Muammar Gaddafi preluaseră controlul asupra Benghazi, cel mai important oraș din estul țării și și-au fondat propriul guvern.

Armata rebelilor avea însă o mare problemă. Rămăsese fără combustibil. Rebelii aveau nevoie urgent de motorină și benzină pentru vehiculele lor militare și de păcură pentru a le funcționa centralele electrice și singurul om care și-a asumat acest risc a fost Ian Taylor.

Chel și slăbănog, Taylor transformase Vitol dintr-un distribuitor de combustibil de dimensiuni medii într-un gigant al comerțului cu petrol. Nu se temea niciodată să ajungă în locuri unde alții se temeau să calce. Și, într-o lume în care petrolul și banii merg mână în mână cu puterea, nu se ferea de tranzacții care aveau o semnificație geopolitică mai largă.

Această strategie s-a dovedit a fi „de aur” în timpul recentului șoc geopolitic din Orientul Mijlociu. Când America și Israelul au bombardat Iranul pe 28 februarie 2026, piețele au fost zdruncinate. Cu toate acestea, principalii traderi au reacționat cu viteza fulgerului: și-au redus imediat pierderile, și-au schimbat strategia și au profitat de volatilitatea uriașă a prețurilor.

TotalEnergies a „blocat” toată producția din luna mai din Emiratele Arabe Unite și Oman

Prin achiziționarea de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL) din țări sigure, aceștia și-au acoperit pierderile și și-au sporit profiturile. Un exemplu tipic este compania franceză TotalEnergies, care în martie și-a „blocat” toată producția din Emiratele Arabe Unite și Oman, câștigând peste 1 miliard de dolari dintr-o singură mișcare, relatează The Economist.

Această strategie comercială europeană nu s-a născut din întâmplare, ci din necesitate.

În anii 1970, țările din Orientul Mijlociu și-au naționalizat câmpurile petroliere, lăsând companiile europene fără producție proprie , spre deosebire de americani, care aveau resurse interne abundente. Europenii au fost forțați să devină traderi. Compania britanică BP a fost în frunte în anii 1980, în timp ce Shell și TotalEnergies au urmat în anii 1990. Au învățat să supraviețuiască și să-și bazeze profitabilitatea pe arbitraj.

În ultimii 15 ani, terenul a fost curățat pentru ei. După criza financiară din 2008, reglementările stricte din SUA au obligat marile bănci de investiții de pe Wall Street (cum ar fi Goldman Sachs și JPMorgan) să se retragă din tranzacționarea cu mărfuri. În același timp, ascensiunea GNL-ului a creat o nouă piață globală. Deoarece gazul lichefiat este transportat pe cale navală mai degrabă decât prin conducte fixe, comercianții pot schimba cursul unui petrolier în mijlocul oceanului și îl pot trimite în țara care plătește cel mai mult la momentul respectiv, scrie și Naftemporiki

Traderul are nevoie doar de un computer și de capital de lucru

Armele comerciale funcționează ca armate autonome și constituie marele avantaj competitiv al Europei, determinând acțiunile lor să le depășească pe cele ale SUA (ExxonMobil și Chevron).

Tranzacționarea este afacerea perfectă deoarece necesită active minime. Pentru a extrage petrol, o companie are nevoie de miliarde pentru platforme și foraj.

Traderul are nevoie doar de un computer și capital de lucru. Astfel, randamentul banilor investiți (randamentul capitalului) crește vertiginos, adăugând o rentabilitate suplimentară de 2% până la 3% în fiecare an.

Armata de comercianți rămâne secretă din trei motive:

Aceste activități rămân „arma secretă” a grupurilor. În rapoartele lor financiare, companiile nu au o categorie separată pentru tranzacționare, ci „ascund” veniturile combinându-le cu alte activități. Cu toate acestea, previziunile arată că trioul european (Shell, BP, TotalEnergies) vor atinge profituri înainte de impozitare de 15-20 de miliarde de dolari doar din tranzacționare, o sumă care reprezintă o cincime din profiturile lor totale.

Primul motiv este „vânătoarea de capete” din partea concurenței. Deoarece cei mai importanți traderi sunt puțini și rari, publicarea numelor lor i-ar transforma imediat în ținte de preluare de către grupuri de tranzacționare independente (cum ar fi Vitol), care oferă pachete de compensare astronomice.

Al doilea motiv se referă la protejarea strategiei de tranzacționare. Pe piața de arbitraj, informația este totul; dacă concurenții ar ști care anumiți directori cumpără sau vând, ar putea prezice mișcările companiei și manipula prețurile în avantajul lor.

A treia este evitarea protestelor sociale. În vremuri de criză, imaginea angajaților care câștigă milioane, în timp ce consumatorii sunt puternic afectați, ar provoca indignare. Anonimatul protejează companiile de presiunile politice pentru impozite extraordinare.

Echipele sunt mici și extrem de specializate, cu comercianți care știu totul despre piețele locale specifice, menținând o rețea puternică de contacte cu companii aeriene, rafinării și armatori.

Acești oameni au abilități diplomatice, încheind adesea tranzacții de milioane în timpul unor mese copioase. Deși reprezintă doar 10% din totalul personalului, fiecare om din domeniul tranzacționării poate aduce un profit de până la 10 milioane de dolari companiei. Din acest motiv, traderii de top sunt recompensați generos cu bonusuri care depășesc chiar și salariul directorului general, pentru a nu „scăpa” în favoarea giganților independenți din domeniul tranzacționării, cum ar fi Vitol și Trafigura.