Artmark aduce „Universul Picasso” în România! Licitație-eveniment cu opere semnate de marele artist spaniol. Expoziția ajunge și la Iași

Artmark aduce în atenția publicului și a colecționarilor o licitație-eveniment dedicată exclusiv creației lui Pablo Picasso – „Universul Picasso. Licitație de artă grafică și ceramică”, un proiect cultural care oferă acces direct la opera unuia dintre cei mai importanți artiști din istoria artei moderne.

Selecția reunește atât lucrări de grafică cu temele cele mai îndrăgite, cât și opere ce ajung foarte rar în evenimentele din România: piese ceramice realizate de maestrul spaniol. Așadar, o formulă rar întâlnită!

Astfel de evenimente au o valoare culturală aparte, deoarece apropie marele public român de marile nume ale patrimoniului artistic universal, oferind posibilitatea de a vedea și studia lucrări care, de regulă, pot fi admirate doar în marile muzee și colecții internaționale.

O secțiune specială a licitației este reprezentată de ceramica pictată de Picasso. Stabilit în sudul Franței după 1947, artistul a colaborat cu celebrul atelier Madoura, transformând vasele și platourile ceramice în adevărate suporturi de creație. Picasso a realizat peste 3.500 de modele, considerând ceramica o extensie esențială a limbajului său artistic, la granița dintre desen, pictură și sculptură.

Pablo Picasso – Dora Maar

În licitația Artmark se regăsesc trei astfel de piese: „Picador et Taureau” („Picadorul și taurul”, realizat în 1953) – de la 2.000 de Euro, „Trois personnages sur tremplin” („Trei oameni pe trambulină”, din 1956) și „Visage” („Față”, din 1963) – ambele de la 1.500 de Euro. Astfel de lucrări sunt reprezentative pentru creația artistului deoarece ilustrează fascinația acestuia pentru lumea coridei, mitologie și expresivitatea desenului spontan.

Selecția include și lucrări grafice inspirate de teme emblematice ale creației picassiene (cu prețuri de pornire de la 250 de Euro), de la celebrele portrete dedicate muzelor sale Dora Maar și Jacqueline Roque, până la compoziții precum „L’Arlésienne”, „Domnișoarele din Avignon” ori „Guernica”, unele dintre imaginile care îi definesc limbajul artistic.

Serigrafiile și lucrările de artă grafică ocupă un loc esențial în marile colecții internaționale, fiind considerate nu simple reproduceri, ci opere originale realizate, aprobate și editate sub controlul artistului. În cazul lui Pablo Picasso, gravurile, litografiile și serigrafiile au reprezentat un laborator de idei în care artistul și-a explorat unele dintre cele mai importante teme și inovații vizuale. De altfel, numeroase muzee de prestigiu, de la Muzeul Picasso din Paris până la Muzeul de Artă Modernă din New York, acordă și acestor lucrări atenție academică, nu doar picturilor și sculpturilor.

Pablo Picasso – L’Arlesienne

Pentru colecționari, grafica reprezintă adesea cea mai accesibilă cale de intrare în universul unui mare maestru, oferind posibilitatea construirii unor colecții solide, cu relevanță culturală și potențial de valorizare în timp. Multe dintre cele mai importante colecții private și instituționale din lume au început tocmai prin achiziția unor lucrări grafice, care permit apropierea de opera autentică a artistului la costuri incomparabil mai reduse decât în cazul picturilor unicat.

Înaintea licitației „Universul Picasso”, care va avea loc în data de 15 iulie, pe Platforma Artmark Live, cele mai importante opere vor putea fi admirate în cadrul unei expoziții extraordinare organizate la Palatul Culturii din Iași, la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, în Sala Tezaur. Vernisajul „Picasso la Palat” va avea loc în data de 3 iulie, de la ora 12:00, iar expoziția poate fi vizitată în intervalele orare 10:00-17:00 (de marți până joi și duminică), respectiv 10:00-18:00 (vineri și sâmbătă), până în data de 12 iulie.

Oferta licitației Picasso de la Artmark poate fi deja explorată integral atât în catalogul publicat online, cât și în expoziția din București, eveniment cu intrare liberă, la Palatul Cesianu-Racoviță (de luni până duminică, între orele 10:00 și 20:00).

Pot participa la licitație, pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici (https://www.artmark.ro/ro/inregistrare).

Articol susţinut de A10 by Artmark