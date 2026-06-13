Un cântăreț internațional a primit cetățenia română, după apelul lansat de pe scenă. „Birocrația voastră se mișcă mai greu”

Muzicianul israelian Asaf Avidan a declarat în concertul recent de la București că a solicitat cetățenia română, deoarece bunicii săi s-au născut în România.

„Încerc de câțiva ani să obțin cetățenia, dar birocrația voastră se mișcă mai greu”, a spus artistul în fața publicului la concertul susținut pe 17 mai, la Arenele Romane.

Cererea lui Asaf Avidan pentru redobândirea cetățeniei române a fost aprobată de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, potrivit unor surse din cadrul instituției, citate de Antena 3.

Dosarul a fost soluționat în baza prevederilor legale care se aplică descendenților foștilor cetățeni români, astfel că muzicianul a fost scutit de examenele de limba română și cultură generală, mai precizează sursa citată.

În prezent, pentru a deveni oficial cetățean român, Asaf Avidan mai are de îndeplinit o singură formalitate: depunerea jurământului de credință.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie i-au transmis decizia în urmă cu 20-30 de zile, urmând ca data oficială a ceremoniei să fie stabilită de comun acord, în condițiile în care listele de programări sunt făcute pe tot anul. Artistul are obligația legală să depună jurământul într-un termen de maximum un an de la emiterea ordinului.

Asaf Avidan, faimos în întreaga lume pentru hitul de top „One Day / Reckoning Song”. Credit line: Markus Scholz / DPA / Profimedia

Într-un interviu acordat în 2014 pentru HotNews, Asaf Avidan vorbise despre legătura sa specială cu România și despre dorința de a-și redescoperi originile.

„Nu contează pentru mine unde cânt, dar, în cazul României, sunt curios pentru că bunicii mei sunt români. Deci va fi ca și cum aș vedea casa strămoșilor mei”, spunea el atunci, cu ocazia primului concert susținut în țara noastră.

Asaf Avidan s-a născut în Ierusalim în anul 1980, a copilărit în Jamaica ca fiu de diplomați și a lucrat ca animator în Tel Aviv, înainte de a deveni un nume de referință al muzicii folk-rock. Faimos în întreaga lume pentru hitul de top „One Day / Reckoning Song”, artistul este stabilit în prezent în Franța și se bucură de un uriaș succes internațional.

