Atac dur la Siegfried Mureșan din partea unui fost premier. Motivul iritării lui Mihai Tudose

Fostul prim-ministru Mihai Tudose, actual europarlamentar PSD, a postat pentru prima dată după mai bine de un an pe Facebook un mesaj în care a ținut să dea replica colegului său din PE, Siegfried Mureșan, candidatul PNL-USR-UDMR la funcție de premier.

Siegfried Mureșan a postat, joi seară, un scurt mesaj pe Facebook în care acuza PSD că nu s-a îndepărtat de originile sale și de moștenirea lui Ion Iliescu.

„Partidul care a inițiat și adoptat OUG 13, care a inițiat, a depus și a adoptat o moțiune de cenzură alături de AUR, nu este partid pro-european. Este și va rămâne doar partidul creat de Ion Iliescu”, a scris liberalul.

Mesajul a fost suficient ca să-l scoată pe Mihai Tudose din tăcerea pe rețelele sociale, postarea anterioară datând din mai 2025.

„Că el a avut „revelația” liberalismului muuult după ce a fost înțărcat este o altă poveste. Cu capitole de pe la PMP-Băsescu etc. Dar dacă tot invocă recursuri istorice: PSD a închis negocierile pentru intrarea în UE și NATO. Cu Ion Iliescu președintele României. Pe listele cu PSD a ajuns el europarlamentar”, a scris Mihai Tudose în postarea „Febra micilor rumegătoare”, nume care face trimitere la o boală contagioasă care afectează oile și caprele.

Tudose invocă, la rândul său, istoria politică românească drept motiv de critici la adresa PNL

„Vrea istorie „liberală”? Cine a tras în țărani? Dar în mineri? Dar episodul cu A. I. Cuza? Bine, ei continuă să „tragă” în români și astăzi. Doar că o fac un pic mai sofisticat: cu taxe și impozite. Cu scăderea puterii de cumpărare. Cu inflația, cu prețul la carburanți…. Lista este îngrozitor de lungă!”, scrie Tudose.

„Revenind, această desemnare a unei eventuale posibile desemnări a numitului Mureșan să fie cauza delirului zilnic din ultima perioadă? Sau febra micilor rumegătoare?”, încheie fostul premier PSD.