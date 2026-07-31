Atac masiv asupra regiunii ruse Volgograd. Două ținte majore ard după ce au fost lovite

Regiunea rusă Volgograd a fost în noaptea de joi spre vineri ținta unui atac aerian ucrainean masiv, a spus guvernatorul acesteia, Andrei Bocharov, care a spus doar că au izbucnit incendii la o instalație industrială și la un depozit, potrivit Kyiv Independent și Reuters.

Canale rusești și ucrainene de Telegram care monitorizează războiul au scris că au fost lovite un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries și o rafinărie Lukoil.

Canalul rus de Telegram Exilenova a scris că centrul de distribuție Wildberries din Volgograd, un complex logistic de 44.000 de metri pătrați care deservește întreaga regiune, a fost afectat în urma atacului. Imagini postate online arată o coloană groasă de fum negru în zonă.

💥 Russia: Wildberries distribution hub destroyed by Ukrainian drones in Volgograd. (Stalingrad) pic.twitter.com/xXzCQxq3eh — Igor Sushko (@igorsushko) July 31, 2026

Exilenova a afirmat și că rafinăria Lukoil-Volgogradneftepererabotka din Volgograd a fost lovită. Instalația este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia și produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că cinci persoane au fost rănite în ceea ce a descris drept un atac masiv asupra regiunii, care a avut loc în timpul nopții.

Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online, a declarat într-un comunicat publicat pe Telegram că unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a luat foc în urma atacului, dar nu s-au înregistrat victime.

Ucraina și-a intensificat recent atacurile asupra instalațiilor Wildberries, în timp ce continuă loviturile asupra instalațiilor energetice care au declanșat o criză de aprovizionare în cea mai mare parte a Rusiei.

Wildberries, ale cărei câteva alte depozite au fost lovite chiar joi, a declarat anterior că a plătit o a doua tranșă de sprijin financiar către aproape 100.000 de vânzători ale căror mărfuri au fost avariate.

Ucraina, ale cărei orașe sunt supuse unor atacuri constante din partea Rusiei, afirmă că loviturile sale adânc în teritoriul vecinului reprezintă „sancțiuni de lungă distanță” menite să submineze capacitatea de luptă a Moscovei și să o forțeze să pună capăt conflictului care durează de 4 ani și jumătate.

Atacurile asupra Wildberries creează tot mai multe probleme

Campania continuă de atacuri a Ucrainei împotriva depozitelor Wildberries (cel mai apropiat echivalent rus al Amazon) de pe întreg teritoriul Rusiei impune costuri semnificative comercianților cu amănuntul și clienților companiei, potrivit think-tank-ului american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Forțele ucrainene desfășoară o campanie deliberată de atacuri asupra instalațiilor Wildberries de pe întreg teritoriul Rusiei și al Ucrainei ocupate care a început cu noaptea de 17-18 iulie, oficialii ucraineni afirmând că aceste centre logistice aprovizionează armata rusă cu componente pentru drone și echipamente de navigație.

Forțele ucrainene au atacat depozite Wildberries și în noaptea de 29 spre 30 iulie, lovind facilități din regiunea Penza și din Republica Udmurtia.

ISW a evaluat recent că intensificarea atacurilor ucrainene împotriva facilităților Wildberries va cauza probabil tot mai multe neplăceri rușilor care utilizează platforma.

Mulți comercianți ruși care vând prin intermediul Wildberries s-au plâns de consecințele cu care se confruntă personal după ce atacurile le-au distrus marfa. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a afirmat joi, de exemplu, că aproximativ 1.500 de selleri Wildberries din regiune și-au pierdut marfa în urma incendiilor provocate de recentele atacuri ucrainene.

Rusia, incapabilă să-și consolideze „umbrela” antiaeriană

Autoritățile ruse par să se concentreze pe rezolvarea problemelor de aprovizionare ale Wildberries care afectează cetățenii obișnuiți, în detrimentul problemei mai urgente de a proteja spatele frontului rus împotriva atacurilor ucrainene, remarcă ISW.

Rusia s-a dovedit incapabilă să facă față nevoilor sale masive în materie de apărare aeriană chiar înainte de începerea campaniei ucrainene împotriva Wildberries, la jumătatea lunii iulie.

Atacurile Ucrainei asupra acestui nou set de ținte nu vor face decât să pună și mai multă presiune asupra sistemelor ruse de apărare aeriană.

ISW continuă să estimeze că Rusia nu va reuși, probabil, să-și satisfacă în mod adecvat nevoile crescânde în materie de apărare aeriană, deoarece baza industrială de apărare și armata rusă vor întâmpina dificultăți în consolidarea rapidă a umbrelei de apărare aeriană pentru a acoperi simultan atât linia frontului, cât și vasta sa zonă din spate.

Forțele ucrainene vor putea probabil să-și continue — dacă nu chiar să-și intensifice — campania de lovituri la distanță mare, iar investițiile sporite în capacitatea Ucrainei de a lansa lovituri în spatele frontului vulnerabil al Rusiei îi vor diminua semnificativ capacitatea de a prelungi în continuare războiul, mai scrie ISW în ultima sa evaluare.