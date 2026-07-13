Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova, guvernatorul spune că sunt trei morți și cinci răniți

Zeci de drone au atacat peste noapte regiunea Moscovei, unde au fost ucise trei persoane, iar alte cinci au fost rănite, a afirmat guvernatorul regional Andrei Vorobiev, potrivit France Presse.

„În localitatea Pionersky din Istra, trei persoane au fost ucise și alte trei rănite în urma prăbușirii unei drone (…) La Solnechnogorsk, două persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit un bloc de apartamente”, a scris acesta pe Telegram.

Guvernatorul a afirmat că 81 dintre aceste aparate au fost doborâte în regiune în cursul nopții.

În sud-vestul Rusiei, omologul său din regiunea Stavropol, Vladimir Vladimirov, a spus că a avut loc un „atac inamic” care a „provocat un incendiu în zona industrială a satului Viazniki, din districtul Shpakovsky”, fără a semnala victime până în acest moment.

Aici depozitul petrolier Lukoil-Yugnefteprodukt a luat foc după ce a fost ținta unui atac, a afirmat canalul de știri Exilenova Plus de pe Telegram.

Massive fire and secondary explosions in Russia’s Stavropol tonight after Ukrainian attack drones hit an oil depot. pic.twitter.com/8ILLQZgVEg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 12, 2026

Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, vizând în special infrastructurile de hidrocarburi pentru a încerca să epuizeze capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.

La rândul său, Rusia continuă să lovească zilnic Ucraina, la mai bine de patru ani de la începutul celui mai grav conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, conflict care nu a cunoscut până în prezent o soluție diplomatică.