Au început înscrierile la cea de-a 27-a ediție a Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, competiția regională care oferă recunoaștere companiilor cu o creștere accelerată din tehnologie și din sectoarele conexe

Deloitte România anunță startul înscrierilor la ediția cu numărul 27 a competiției Technology Fast 50 Europa Centrală, care oferă recunoaștere companiilor de tehnologie ce înregistrează o creștere accelerată. Programul este o platformă prin care atât companiile mature, cât și startup-urile își pot evidenția produsele și serviciile inovatoare și își pot consolida poziția pe segmentul de piață în care activează.

În clasamentul principal al Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală vor intra cele mai dinamice 50 de companii de tehnologie din regiune, indiferent de dimensiune, în funcție de creșterea procentuală a veniturilor din ultimii patru ani (2022-2025). Acestea pot fi active în sectorul public ori în cel privat și în toate ariile conexe tehnologiei – comunicații, tehnologii pentru mediu, fintech, hardware, sănătate și științe medicale, media și divertisment, software. Pentru a fi eligibile, companiile înscrise trebuie să îndeplinească o serie de criterii, cum ar fi să aibă venituri operaționale anuale de minimum 50.000 de euro în primii trei ani (2022-2024) și de cel puțin 100.000 de euro în 2025, să aibă sediul central într-o țară din Europa Centrală și să dezvolte tehnologii patentate ori să dețină drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.

Pe lângă clasamentul principal, al celor 50 de startup-uri cu cele mai mari creșteri, competiția mai include categoria „Companies to watch”, care oferă recunoaștere companiilor ce încă nu îndeplinesc criteriile pentru clasamentul principal. Acestea trebuie să fie active de cel puțin trei ani (înființate în 2022) și să înregistreze venituri operaționale de cel puțin 10.000 de euro în primul an de activitate (2023) și de cel puțin 30.000 de euro în anul 2025. Programul mai include recunoașterea specială „Impact Stars”, care premiază competitorii ale căror produse sau servicii au efecte pozitive asupra societății, mediului, diversității sau zonei de inovație. „Laureații „Impact Stars” trebuie să activeze într-unul dintre următoarele domenii: fintech, securitate cibernetică, ESG, medtech/biotech sau apărare. În plus, Google Cloud, partenerul de tehnologie la nivel regional al competiției, oferă, împreună cu Deloitte, recunoașterea specială „AI Value Driver”. Câștigătorii acestei categorii sunt aleși din rândul tuturor companiilor înscrise în competiția Technology Fast 50 Europa Centrală în 2026, în urma unui proces de evaluare efectuat de echipe comune Google Cloud și Deloitte în care se analizează potențialul demonstrat de folosire a inteligenței artificiale (fără a se limita la inteligența artificială bazată pe agenți autonomi sau cea integrată în sisteme fizice) la scară largă pentru generarea unui impact real asupra businessului.

„Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală rămâne, de peste două decenii, o platformă de referință pentru recunoașterea companiilor care demonstrează nu doar creștere accelerată, ci și capacitatea de a transforma inovația tehnologică în valoare reală de business. Vedem constant cum ecosistemul din România își consolidează maturitatea și competitivitatea la nivel regional, iar ediția din acest an este o nouă oportunitate pentru antreprenori și lideri din tehnologie de a-și valida performanța și viziunea într-un cadru internațional”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România, și liderul programului Fast 50 în România.

Peste 55 de companii locale au primit recunoaștere prin includerea în clasamentul Fast 50 din anul 2008 până în prezent, fie în categoria principală, a companiilor care au înregistrat cea mai mare creștere din Europa Centrală, fie în categorii speciale, precum „Most disruptive innovation” sau „Impact Stars”. Printre acestea se numără agenția de voiaj Vola.ro, care s-a clasat pe primul loc în 2011, 2012 și 2013, având cea mai mare creștere din Europa Centrală, și UiPath, lider global în automatizarea robotizată a proceselor, care a primit recunoașterea „Most disruptive innovation” în 2017.

În 2025, patru companii românești au fost incluse în categoria principală a clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală – Finqware (locul 17) Questo (locul 18), Footprints AI (locul 21) și Steepsoft AI (locul 28). De asemenea, startup-ul Licenseware a fost inclus în subcategoria „Companies to Watch”, iar companiile CashClub, UNY și Rayscape au fost recunoscute la categoria „Impact Stars”.

Companiile care au sediul în Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia sau Ucraina se pot înscrie în competiția din acest an până pe 31 august 2026. Clasamentul final va fi anunțat în noiembrie 2026. Înregistrarea online și toate detaliile privind criteriile de eligibilitate sunt disponibile pe secțiunea web dedicată competiției.

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Articol susținut de Deloitte România