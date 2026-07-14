„Avem oportunitatea să dominăm”. Un român care lucrează pentru o firmă AI susținută de Google, despre viitorul startup-urilor europene

„În Europa, avem foarte multă experiență pe partea de integrare, de dezvoltare de aplicații cu AI și ar trebui să fim mult mai agresivi în spațiul acesta, avem oportunitatea să dominăm”, a spus Alexandru Voica, Head of Corporate Affairs & Policy la startup-ul Synthesia, de videoclipuri generate cu inteligență artificială, într-un interviu acordat StartupCafe la Berlin, în cadrul evenimentului GITEX AI Europe 2026.

Citește mai departe pe StartupCafe…