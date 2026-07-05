Avertisment pentru Hezbollah din partea șefului armatei israeliene. În ce condiții vor fi reluate ostilitățile în Liban

Şeful armatei israeliene a promis duminică o acţiune „decisivă” contra mişcării şiite libaneze Hezbollah, în timpul unei vizite la trupele israeliene din apropierea cetăţii Beaufort din sudul Libanului, informează AFP, preluată de Agerpres.

Armata israeliană „va continua să acţioneze de o manieră decisivă împotriva ameninţărilor dinspre teritoriul libanez şi rămâne pregătită să treacă rapid la operaţiuni ofensive dacă încetarea focului va fi încălcată”, a afirmat generalul-locotenent Eyal Zamir.

El a adăugat că „forţele armate libaneze trebuie să-şi îndeplinească angajamentele, în conformitate cu acordul istoric care a fost semnat, şi să acţioneze pentru a face să dispară teroriştii Hezbollah şi infrastructurile teroriste din zonă”.

După ce a cucerit la finalul lunii mai cetatea Beaufort, o fortăreaţă datând din perioada Cruciadelor, situată la câţiva kilometri nord de frontiera dintre Israel şi Liban, armata israeliană a anunţat descoperirea unei reţele de tuneluri ale organizaţiei proiraniene Hezbollah sub edificiu.

Cetatea Beaufort a servit drept bază a forţelor israeliene în timpul celor două decenii de ocupaţie în sudul Libanului, până în anul 2000.

Războiul s-a reluat în Liban pe 2 martie, în timp ce organizaţia Hezbollah a atacat teritoriul israelian în semn de sprijin pentru Iran, ţară vizată de o ofensivă israeliano-americană.

Israelul a ripostat printr-o amplă campanie de bombardamente şi o ofensivă terestră, multiplicându-şi însă apelurile la evacuarea unor părţi din sudul Libanului în timpul celor peste trei luni de confruntări.

Protocolul acordului semnat pe 17 iunie între Teheran şi Washington a permis intrarea în vigoare a unui fragil acord de încetare a focului în Liban începând cu 21 iunie, înaintea semnării pe 26 iunie a unui acord-cadru între Liban şi Israel în vederea unei „păci durabile”.