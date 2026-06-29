Avertismentul CSAT privind criza de la ROMATSA. „Blocajul operațional ar putea atrage o izolare geopolitică”

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avertizat că blocarea activității de control aerian în urma deciziei judecătorești de suspendare a certificatului ROMATSA ar afecta credibilitatea României ca furnizor regional de securitate. Cu toate acestea, CSAT doar a mandatat Guvernul și instituțiile din subordinea sa care au competențe în această chestiune să vină cu măsurile necesare pentru a evita această situație.

Membrii CSAT au luat în discuție posibila suspendare a activității ROMATSA, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic. Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională”, se spune în comunicatul CSAT.

Este invocată și afectarea transportului comercial și de urgență, prin blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare.

„În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian”, transmite CSAT, fără să detalieze care ar putea fi soluțiile menționate.

Obiectivele pentru summitul NATO

O altă temă de discuții a fost analiza obiectivelor României la Summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie. Delegația română va prezenta stadiul îndeplinirii angajamentelor financiare asumate la precedentul summit, programele de înzestrare a armatei și eforturile de sprijinire a Ucrainei și Moldovei.

„În același timp, reuniunea de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția Aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României, prin incidente precum cele cu drone. Vom solicita ca NATO să continue să trateze cu maximă atenție aceste amenințări, prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și a unei prezențe militare corespunzătoare în zonă și pe teritoriul României”, au convenit membrii CSAT.

O altă temă a fost reprezentată de forțele și mijloacele care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027 de către Ministerul Apărării. Efectivele au fost fixate la 5.358 militari și civili. Dintre aceștia, 2.786 vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, 1.801 de militari se vor afla în așteptare, cu posibilitatea de a fi dislocați la ordin, iar 771 de militari vor fi în cadrul forțelor propuse pentru misiuni și operații posibil a fi asumate.

În ce privește Ministerul Afacerilor Interne, numărul a fost fixat la 2.604 militari și polițiști, dintre care 39 vor participa la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, iar 2.565 de militari se vor afla în așteptare.