Avioane de vânătoare JAS 39 Gripen, ridicate de urgență de la sol de Suedia pentru interceptarea unor aeronave rusești

Avioane de vânătoare Saab JAS 39 Gripen, 21 mai 2026. FOTO: Thomas Imo / imago stock and people / Profimedia

Suedia a anunțat sâmbătă că a dispus decolarea de urgență a două perechi de avioane de vânătoare JAS 39 Gripen pentru a intercepta două avioane de luptă rusești care survolau Marea Baltică în apropierea spațiului său aerian, scrie AFP.

Cele două incidente au avut loc vineri în sudul și nordul Mării Baltice. Avioane NATO au decolat, de asemenea, „pentru a menține securitatea în spațiul aerian comun”, a precizat armata suedeză într-un comunicat.

Spațiul aerian suedez nu a fost încălcat în timpul acestor două incidente, a indicat armata.

„Acțiunile Rusiei sunt grave și constituie un comportament recurent care amenință atât integritatea noastră teritorială, cât și securitatea noastră”, a declarat viceamiralul Ewa Skoog Haslum, șeful operațiunilor interarmate, citat în comunicat.

Suedia a aderat la NATO în martie 2024. Tensiunile din Marea Baltică s-au intensificat puternic de la începutul invaziei rusești în Ucraina în 2022.