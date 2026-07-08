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Mugur Isarescu, Foto: Agerpres
Economie

Miercuri, conducerea BNR decide dobânda care mișcă ratele, cursul și prețurile din supermarket. Va apăsa Isărescu butonul roșu al economiei?

Dan Popa
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Astăzi, cei 9 membri ai boardului BNR se întâlnesc pentru a discuta dacă vor crește dobânda-cheie, dacă o vor scădea sau o vor lăsa la actualul nivel, de 6,5%.

  • De decizia lor depinde rata ta la bancă, cursul euro, chiar și prețul alimentelor pe care le cumperi din supermarket.
  • Rolul jucat de Dorina Antohi, care conduce Direcția de Politică Monetară.

Dorina Antohi, liderul Direcței de Politică Monetară, le-a prezentat deja celor 9 din board zilele acestea analiza care descrie situația economică.