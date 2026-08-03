BAC 2026, sesiunea august. Luni încep probele de competențe la BAC, a doua sesiune. Calendarul examenelor

Sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2026 începe luni cu evaluarea competențelor, urmând ca probele scrise să aibă loc din 10 august.

Elevii care nu au promovat bacalaureatul în prima sesiune sau care nu au participat la toate probele susțin, în luna august, a doua sesiune a examenului. S-au înscris peste 33.000 de candidaţi, anunță Ministerul Educaţiei.

A doua sesiune a examenului de BAC 2026 începe pe 3 august cu probele de evaluare a competențelor, unde repartizarea candidaților arată astfel:

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt peste 5.500 de candidaţi înscrişi;

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă sunt peste 200 de candidaţi;

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă internaţională s-au înscris peste 5.800 de candidaţi;

Evaluarea competenţelor digitale sunt peste 5.500 de candidaţi.

Calendar Bac 2026 sesiunea august

Examenul se va derula în perioada 3-24 august. Mai exact, primele zile, 3-6 august, sunt rezervate probelor de competențe, în timp ce testările scrise sunt programate între 10 și 13 august.

Rezultatele vor fi afişate în 18 august, urmate de depunerea eventualelor contestaţii, iar rezultatele finale vor fi comunicate în 24 august.

La prima sesiune s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi, iar rezultatele finale, după contestaţii, au arătat o rată de succes de 76,9%.