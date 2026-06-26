Bac la Română 2026, sfaturi pe ultima sută de metri. Cum se rezolvă fiecare subiect și unde se pierd puncte

Cu doar câteva zile înainte de proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2026, mulți elevi se întreabă dacă mai au timp să recupereze ceea ce nu au învățat. Greu de crezut că se poate întâmpla acest lucru, mai ales dacă e vorba de un volum mare de informație. Ceea ce contează, însă, acum, este strategia de examen.

Modul în care îți organizezi timpul, felul în care citești cerințele și structura pe care o urmezi la redactare pot face diferența între o lucrare bună și una în care se pierd puncte din greșeli evitabile. În acest ghid am reunit cele mai importante recomandări oferite de profesoara de Limba și literatura română Cristina Văduva de la Colegiul Național „Sf. Sava”, în seria de articole legată de rezolvarea de nota 10 a subiectelor de bacalaureat. (Cum se rezolvă subiectul I, cum se rezolvă subiectul II, cum se rezolvă subiectul III)

„Una dintre cele mai mari greșeli este să consumi foarte mult timp la primele exerciții și să ajungi în criză de timp la eseul de la subiectul al III-lea, care valorează 30 de puncte. Examenul trebuie privit ca un maraton, nu ca un sprint”, recomandă profesoara Cristina Văduva. Potrivit acesteia, în cele 180 de minute pe care le ai la dispoziție, împărțirea timpului poate arăta astfel:

Programul nu trebuie urmat la minut, însă este important să nu rămâi blocat la un exercițiu. Dacă o cerință îți pune probleme, notează ce poți rezolva, mergi mai departe și revino la final. În felul acesta te asiguri că nu sacrifici subiectele cu punctaj mare din cauza unui singur exercițiu dificil.

Subiectul I. Aici se pierd cele mai multe puncte din neatenție

Deși pare cel mai accesibil dintre cele trei subiecte, subiectul I este și locul în care mulți elevi pierd puncte din cauza grabei. La subiectul I.A, cele mai frecvente probleme sunt răspunsurile incomplete, citirea superficială a cerințelor sau formulările prea generale, care nu sunt susținute prin informații din text.

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