Bacalaureat 2026. Elevii care nu au reușit să ajungă dimineață la examen din cauza furtunii mai au o șansă la prânz

Elevii care nu au reușit să ajungă până la ora 9 să susțină proba obligatorie a profilului pot să dea dea examenul începând cu ora 13, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, potrivit Edupedu.ro.

„Avem întotdeauna proceduri pentru situații în care elevul nu ajunge la examen, din motive care nu-i sunt imputabile. Soluția este subiectul de rezervă de la ora 13, presupunând că până la ora 13 pot ajunge toți. Din punct de vedere al energiei electrice, nu avem semnalate probleme până la acest moment. Subiectele au fost descărcate în toate centrele. Asta înseamnă că, cel puțin din acest punct de vedere, nu sunt probleme. Dar pentru cei care întârzie – și suntem conștienți că se va întâmpla și asta – soluția există”, a spus Ion pentru sursa citată.

Secretarul de stat a spus că este o procedură standard. „Doar că în această sesiune foarte probabil că vom aplica pentru mai mulți elevi”, a mai precizat Sorin Ion.

Absolvenții de liceu susțin miercuri, 1 iulie, a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului, după ce a fost amânată cu o zi din cauza caniculei.