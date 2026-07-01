Bacalaureat 2026. Subiectele la Istorie pe care le-au avut de rezolvat elevii anul trecut / Modele de subiecte

Absolvenții de liceu de la profilul uman și de la specializările pentru care disciplina obligatorie este Istoria susțin miercuri, 1 iulie, proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat 2026. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Proba obligatorie a profilului, Matematică/ Istorie, era programată marți, 30 iunie, dar a fost amânată din cauza caniculei, fiind prima dată cand e luată o astfel de măsură.

Ministerul Educației va publica oficial subiectele și baremele de corectare, începând cu ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

Subiectele la Istorie sunt structurate în trei subiecte, care evaluează competențele prevăzute în programa de examen. Candidații analizează izvoare istorice, răspund la cerințe pe baza acestora și redactează un eseu pe o temă din programa de Bacalaureat.

Ce subiecte au primit elevii la Istorie la Bacalaureatul din 2025

La BAC 2025, candidații au primit, la Subiectul I, două texte la prima vedere – din Diplomația, de Henry Kissinger, și Istoria Europei, de Jean Carpentier –, pe baza cărora au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La Subiectul al II-lea, elevii au analizat un fragment din Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, de Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan, iar la Subiectul al III-lea au redactat un eseu despre constituirea și evoluția statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, incluzând și prezentarea unei acțiuni desfășurate de români în perioada 1857–1859.

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2026

Modelul oficial publicat de Ministerul Educației păstrează structura obișnuită a examenului. La Subiectul I, candidații rezolvă cerințe pe baza a două texte istorice, identificând informații, relații de cauză și efect și evenimente istorice.

Subiectul al II-lea presupune analiza unei surse istorice și argumentarea răspunsurilor pe baza informațiilor din text.

La Subiectul al III-lea, elevii redactează un eseu pe o temă din programa de examen, folosind evenimente și personalități istorice relevante pentru a-și susține argumentația.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Rezultate și contestații la BAC 2026