Balonarea, oboseala și „ceața mentală“ pot avea o cauză comună. Ce spun cercetările despre legătura dintre intestin și creier

Starea persistentă de oboseală și de „ceață mentală“ poate avea legătură cu problemele digestive, arată studiile/ FOTO: Shutterstock

Balonarea, constipația sau durerile abdominale care revin frecvent sunt puse, de cele mai multe ori, pe seama alimentației. Mai puțin evident este faptul că, uneori, problemele digestive nu rămân „izolate“ la nivel abdominal. Ele pot fi însoțite de oboseală, dificultăți de concentrare sau acea senzație de „ceață mentală“ greu de explicat.

În ultimii ani, cercetările din neurogastroenterologie au adus tot mai mult în atenție legătura dintre sistemul digestiv și creier – așa-numita axă intestin-creier. Practic, această rețea complexă de comunicare ar putea explica de ce anumite tulburări digestive sunt asociate și cu modificări ale stării generale de bine și ale clarității mentale.

Studiile din ultimii ani arată că tulburările digestive sunt adesea însoțite de manifestări care depășesc sfera gastrointestinală, sugerând o legătură complexă între sistemul digestiv și alte sisteme ale organismului, precum cel nervos, imunitar sau endocrin. Astfel că, dincolo de simptomele clasice, precum durerea abdominală, balonarea sau tulburările de tranzit intestinal, mulți pacienți se confruntă și cu manifestări extraintestinale, cum ar fi oboseala cronică, tulburările de somn, anxietatea sau dificultățile de concentrare, uneori descrise ca o stare de „ceață mentală“.

Legătura este susținută în mod constant în literatura de specialitate, în special în studiile care analizează sindromul de intestin iritabil (tulburare funcțională în care simptomele apar fără leziuni structurale vizible) și bolile inflamatorii intestinale, precum boala Crohn sau colita ulcerativă (afecțiuni în care există inflamație și modificări structurale ale mucoasei intestinale).

În aceste afecțiuni, oboseala și scăderea calității vieții sunt raportate frecvent, inclusiv în perioadele de remisie, potrivit unor revizuiri sistematice publicate în ultimii ani în jurnale de specialitate precum Journal ofPsychosomatic Research și Healthcare.

În mod similar, tulburările de somn apar frecvent în rândul acestor pacienți și par să aibă o relație bidirecțională cu simptomele digestive: somnul fragmentat sau insuficient poate accentua disconfortul intestinal, în timp ce intensitatea simptomelor gastrointestinale poate afecta, la rândul ei, calitatea somnului. Această asociere este evidențiată într-un review sistematic publicat în 2025 în revista Neurogastroenterology & Motility.

Pe dimensiunea psihologică, cercetările indică o prevalență crescută a anxietății în sindromul de intestin iritabil, comparativ cu populația generală. Potrivit unei meta-analize apărute în Journal of Clinical Medicine (2021), pacienții cu sindrom de intestin iritabil au un risc de aproximativ trei ori mai mare de a prezenta anxietate comparativ cu populația generală, cu o prevalență estimată a simptomelor anxioase de aproximativ 39%.

Legătura dintre senzația de „ceață mentală“ și sindromul de intestin iritabil

În același timp, unele studii sugerează că simptomele digestive pot influența subtil atenția și capacitatea de concentrare. O revizuire sistematică din 2019, publicată în revista Brain Research, arată că persoanele cu sindrom de intestin iritabil pot avea uneori dificultăți ușoare de concentrare, în sensul că atenția le este mai ușor atrasă de senzațiile din corp sau de disconfort, însă aceste modificări sunt subtile și nu indică o afectare generală a funcțiilor cognitive.

În practică, aceste dificultăți de concentrare sunt descrise de mulți pacienți ca o stare de „ceață mentală“ – un termen folosit pentru a exprima senzația de claritate mentală redusă, oboseală cognitivă sau dificultatea de a-și menține atenția și de a-și organiza gândurile.

Deși nu reprezintă un diagnostic medical propriu-zis, această stare de „ceață mentală“ este raportată frecvent de persoane care suferă de tulburări digestive cronice, în special sindrom de intestin iritabil și boli inflamatorii intestinale. Un review publicat în 2018 în Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology arată că pacienții cu boală inflamatorie intestinală prezintă frecvent oboseală și simptome precum: dificultăți de concentrare, oboseală mentală și afectarea funcțiilor cognitive. Toate aceste manifestări sunt descrise în practică drept „ceață mentală“, chiar și în perioade de remisie, sugerând implicarea axei intestin-creier în apariția lor.

Cercetătorii încearcă încă să înțeleagă exact mecanismele implicate, însă datele actuale sugerează că inflamația, modificările microbiomului intestinal, prolemele cu somnul și stresul ar putea influența împreună comunicarea dintre intestin și creier, contribuind la apariția acestor simptome cognitive subtile.

Cum comunică intestinul cu creierul

Tot mai multe cercetări din ultimii ani arată că legătura dintre simptomele digestive și manifestările de ordin cognitiv are la bază o comunicare constantă între intestin și creier. Specialiștii vorbesc despre o rețea complexă de semnale nervoase, hormonale și imunitare prin care cele două sisteme transmit permanent informații unul către celălalt.

Această conexiune, cunoscută drept axa intestin–creier, ar putea explica de ce o problemă digestivă persistentă poate influența somnul, nivelul de energie, concentrarea sau starea emoțională, dar și modul în care stresul și anxietatea pot modifica funcționarea intestinului și pot accentua simptomele digestive.

Ce înseamnă, mai exact, axa intestin-creier

Axa intestin–creier este un concept din neurogastroenterologie care descrie modul în care sistemul digestiv și creierul comunică permanent între ele. Cu alte cuvinte, cele două sunt într-o legătură continuă și schimbă constant semnale, astfel încât modificările de la nivelul unuia pot influența funcționarea celuilalt.

Această comunicare poate funcționa în ambele direcții: nu doar creierul influențează intestinul prin stres sau emoții, ci și intestinul poate trimite semnale către creier. Aceste interacțiuni pot influența nivelul de energie, capacitatea de concentrare sau starea emoțională.

Comunicarea dintre intestin și creier se face prin mai multe căi biologice care funcționează simultan și se influențează reciproc. Prin nervul vag, sistemul nervos transmite semnale rapide între intestin și creier, care pot influența felul în care sunt percepute senzațiile digestive și nivelul de disconfort. În paralel, sistemul imunitar intervine prin mesaje legate de inflamație sau echilibru, care pot modifica reacțiile organismului și sensibilitatea la stimuli. La acestea se adaugă sistemul endocrin, prin hormoni implicați în stres, energie și reglarea apetitului, conectând astfel activitatea intestinului cu starea generală a organismului și, implicit, cu felul în care ne simțim zi de zi.

Rolul microbiomului intestinal în axa intestin–creier

Un element central în această rețea de comunicare îl reprezintă microbiomul intestinal – ansamblul de bacterii, virusuri și fungi care trăiesc în mod normal în intestin. În ultimii ani, cercetările au arătat că acest ecosistem nu are doar un rol în digestie, ci și în reglarea inflamației, a imunității și chiar a funcțiilor cerebrale.

Microbiomul influențează creierul prin mai multe mecanisme interconectate. Acesta produce metaboliți, precum acizii grași cu lanț scurt, contribuie la reglarea răspunsului imun și poate influența indirect activitatea unor neurotransmițători implicați în dispoziție și atenție, cum ar fi serotonina și GABA (acidul gama-aminobutiric). Toate aceste semnale nu acționează izolat, ci sunt transmise printr-o rețea complexă de comunicare între intestin și creier, care include căi nervoase (în special prin nervul vag), dar și mecanisme hormonale și imunitare.

În contextul tulburărilor digestive cronice, cum sunt sindromul de intestin iritabil și bolile inflamatorii intestinale, mai multe studii au evidențiat existența unui dezechilibru al microbiomului intestinal (disbioză). Acest dezechilibru poate favoriza o stare de inflamație de grad scăzut și poate influența indirect funcționarea sistemului nervos central.

Astfel, modificările microbiomului sunt considerate unul dintre mecanismele posibile prin care simptomele digestive pot fi asociate cu manifestări precum oboseala, tulburările de somn sau dificultățile de concentrare descrise de pacienți ca „ceață mentală“.

Poate un sistem digestiv sănătos să reducă „ceața mentală“?

Deși nu există, în acest moment, o metodă prin care „ceața mentală“ să fie tratată exclusiv prin îmbunătățirea sănătății intestinale, cercetările sugerează că menținerea unui microbiom intestinal echilibrat poate susține, indirect, claritatea mentală.

În practică, acest echilibru pare să fie influențat în mare parte de alimentație. O dietă bogată în fibre – alcătuită din legume, leguminoase, nuci și cereale integrale – sprijină diversitatea microbiomului, iar alimentele fermentate, precum iaurtul sau murăturile, pot contribui la un ecosistem intestinal mai stabil. În același timp, reducerea alimentelor ultraprocesate, a excesului de cafeină și de alcool poate susține funcționarea mai bună a axei intestin-creier.

La fel de importante par să fie și somnul, mișcarea regulată și gestionarea stresului, factori care influențează în mod indirect atât sănătatea digestivă, cât și starea de claritate mentală. În ansamblu, tiparele alimentare bazate pe alimente cât mai puțin procesate rămân cel mai constant asociate cu o stare generală de bine, inclusiv la nivel cognitiv.