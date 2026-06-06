Bărbat de 34 de ani, mort în județul Sibiu după răni provocate „cel mai probabil de un urs”

Un bărbat de 34 de ani a decedat, sâmbătă dimineaţa, după ce ar fi fost atacat de un urs în zona localităţii Prod, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, un echipaj SMURD s-a deplasat la ieşirea din localitate, unde în urma unui apel la 112, s-a sesizat faptul că un bărbat este grav rănit.

A fost alertat şi elicopterul SMURD.

„La sosirea echipajului SMURD la faţa locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, provocate cel mai probabil de un urs”, precizează ISU Sibiu.

Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat, a adăugat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a spus că „din primele verificări efectuate la fața locului de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, localnic, ar fi fost atacat de către un urs la ieșirea din localitatea Prod. În urma evenimentului, bărbatul a fost găsit fără viață”.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul, a mai transmis IPJ Sibiu, potrivit publicației locale Turnul Sfatului.