Bărbatul care a renunțat la Wall Street pentru a vinde cărți – și care apoi a schimbat lumea

Există decizii care schimbă o carieră. Și există decizii care schimbă o întreagă epocă, scrie Naftemporiki.

În primăvara anului 1994, Jeff Bezos, în vârstă de 30 de ani, se află acolo unde mii de tineri economiști și-ar dori să fie. Este vicepreședinte la DE Shaw, una dintre cele mai inovatoare firme de investiții de pe Wall Street. Cariera sa avansează rapid, perspectivele par nelimitate și nu există niciun semn că va renunța la tot în câteva luni.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Foto: Annegret Hilse-Sven Simon / AFP / Profimedia Images

Până când citește o statistică: utilizarea internetului crește cu o rată anuală de 2.300%.

Pentru majoritatea oamenilor, era pur și simplu un număr impresionant. Pentru Bezos, era semnul că o nouă economie se năștea. Și credea că are o singură opțiune: fie să devină parte a ei, fie să-și petreacă restul vieții întrebându-se ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi îndrăznit.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Întrebarea care i-a schimbat viața

Înainte de a pleca, el a discutat despre ideea sa cu fondatorul DE Shaw, David Shaw.

Răspunsul nu a fost un „nu”. Dimpotrivă. Shaw i-a spus că ideea era excelentă, dar poate că era mai potrivită pentru cineva care nu avea deja o carieră atât de reușită. L-a sfătuit să meargă acasă, să se gândească cu atenție și să revină peste două zile cu decizia sa finală.

În acel weekend, Bezos a făcut un exercițiu mental care avea să devină faimos.

Mai târziu, l-a numit „Cadrul de minimizare a regretului”. S-a imaginat la 80 de ani și și-a pus o singură întrebare: „Ce voi regreta mai mult? Că am eșuat sau că nu am încercat niciodată?”

Răspunsul a venit aproape imediat.

Dacă ar fi eșuat, era convins că ar fi putut trece peste eșec. Dar dacă ar fi lăsat revoluția internetului să treacă pe lângă el fără să participe, acel gând l-ar fi bântuit pentru totdeauna. După cum a spus chiar el, nu se temea de eșec; se temea de regret.

O călătorie în necunoscut

Demisia a fost doar începutul. El și soția sa, Mackenzie, părăsesc New York-ul și conduc spre Seattle. Ea conduce. El, pe scaunul din dreapta, scrie planul de afaceri pentru noua companie pe laptop.

Alegerea orașului Seattle nu a fost întâmplătoare. Orașul avea un ecosistem tehnologic, acces la personal calificat și era aproape de depozite mari de distribuție a cărților.

Pe 5 iulie 1994, compania a fost fondată oficial. Inițial se numea Cadabra. La scurt timp după aceea, Bezos a redenumit-o Amazon, inspirat de cel mai mare râu din lume. El își dorea ca firma sa să devină cea mai mare din lume. Și a fost foarte aproape de a reuși.

De ce cărți?

Prima idee de afaceri nu a fost crearea unui „ghișeu unic”, ci deschiderea celei mai mari librării din lume.

Cărțile erau produsul perfect pentru internet. Existau milioane de titluri diferite, mult mai multe decât putea găzdui orice magazin fizic. Primul birou al Amazon a fost un garaj închiriat în Bellevue, Washington.

Birourile au fost construite din uși vechi de lemn – o cultură a frugalității care a devenit de atunci una dintre caracteristicile principale ale companiei.

La început, muncitorii înșiși împachetau cărțile și le transportau la firmele de curierat. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că acest mic garaj se va transforma într-o zi într-o afacere cu milioane de metri pătrați de depozite în întreaga lume.

Majoritatea oamenilor au crezut că nu va funcționa.

Astăzi este ușor să luăm succesul Amazon ca fiind de la sine înțeles. Dar în 1994, nimic nu era sigur.

Însuși Bezos i-a avertizat pe primii investitori că există o posibilitate serioasă ca aceștia să-și piardă toți banii.

Chiar și atunci când Amazon a devenit companie listată și ulterior s-a trezit în centrul bulei dot-com, criticii săi au prezis că nu va supraviețui. Când bula a explodat în 2000, acțiunile au pierdut peste 90% din valoare. Dar compania a continuat să investească.

Acolo unde alții vedeau doar o librărie online, Bezos vedea infrastructura pe care urma să fie construită întreaga economie digitală.

De la librărie la imperiu

Amazon a început să vândă muzică, electronice, jucării și aproape orice produs de larg consum.

Apoi a creat Kindle-ul, schimbând din nou piața cărților. Dar cea mai mare mișcare strategică a fost aproape invizibilă pentru publicul larg.

Crearea Amazon Web Services a transformat compania într-un lider global în cloud computing, oferind infrastructura digitală pe care operează astăzi mii de afaceri, aplicații și site-uri web.

Amazon a încetat să mai fie o companie de retail. A devenit o companie de tehnologie.

Ciclul care s-a închis în aceeași zi

Pe 5 iulie 2021, la exact 27 de ani de la înființarea Amazon, Jeff Bezos i-a predat funcția de CEO lui Andy Jassy, ​​care a rămas președinte executiv.

Data a fost aleasă simbolic. Nu era doar încheierea unui capitol din viața lui.

Se încheia cercul unei idei născute atunci când un tânăr bancher a decis că cea mai mare amenințare nu era să eșueze, ci să nu încerce niciodată.

Poate de aceea povestea Amazon nu este, în cele din urmă, povestea unui magazin online.

Este povestea unei decizii. Momentul în care un bărbat a părăsit securitatea de pe Wall Street pentru a urmări ceva ce încă nu exista.