Bărbatul care s-a enervat că banca era închisă și a inventat bancomatul

Până în ziua aceea, banii aveau un program. Se trezeau când se deschidea banca, luau o pauză la prânz și dispăreau în weekenduri. Dacă ajungeai la ghișeu la timp, aveai bani. Dacă nu… așteptai.

Pe 27 iunie 1967 trecătorii puteau vedea o cutie metalică de pe peretele din fața unei sucursale Barclays din nordul Londrei. Din acea cutie, pentru prima dată în istorie, o persoană a putut scoate bani fără casier, fără coadă, fără a cere permisiunea nimănui.

În acel moment, nu doar că primul bancomat s-a născut pur și simplu. S-a născut ideea că banii ar trebui să fie disponibili oricând ai nevoie de ei.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale. poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix.

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Primul „miracol” pe perete

În dimineața zilei de 27 iunie, jurnaliști, directori de bănci și trecători curioși s-au adunat în fața sucursalei Barclays din Enfield. Pe peretele exterior al clădirii se află o structură metalică ciudată. Nu are casier, nu are ghișeu, nu e nicio persoană în spatele vreunui geam.

Celebrul comedian și actor britanic de atunci, Reg Varney, este ales simbolic pentru a face prima tranzacție. Introduce un cupon special de hârtie în fanta aparatului, tastează un cod personal și așteaptă. Câteva secunde mai târziu, aparatul îi livrează zece bancnote de o liră.

Scena pare perfect obișnuită astăzi. Dar în 1967, părea mai degrabă science fiction decât o tranzacție bancară. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că această mașină va deveni una dintre cele mai de succes aplicații tehnologice ale secolului XX.

Ideea s-a născut… în cadă

Primul bancomat a fost inventat de un inginer scoțian, John Shepherd-Barron. Ideea nu s-a născut într-un laborator de cercetare sau într-o sală de conferințe.

S-a născut din frustrare. Cu câteva zile mai devreme, Shepherd-Barron ajunsese la banca sa la câteva minute după închidere. Nu a putut obține bani pentru weekend și a plecat fără să poată face nimic.

În aceeași seară, în timp ce făcea o baie, mintea lui a conectat două lumi complet diferite. „Din moment ce un automat îmi poate da o tabletă de ciocolată în orice moment al zilei, de ce nu-mi poate da și bani?” Ideea părea aproape de la sine înțeleasă. Și totuși, nimeni nu se gândise la ea până atunci, scrie presa elenă.

Când banii… s-au închis la ora trei

Pentru tineri e greu de imaginat.

Până la sfârșitul anilor 1960, accesul la bani depindea exclusiv de programul băncilor. Băncile se închideau la începutul după-amiezii, aveau operațiuni limitate sau deloc sâmbăta și nu exista posibilitatea de a retrage bani duminica.

Uitarea de a retrage numerar înainte de o călătorie sau o excursie de weekend ar putea crea o problemă reală.

Primul bancomat a eliminat această restricție. Pentru prima dată, sistemul bancar a funcționat douăzeci și patru de ore pe zi.

Nu era doar un dispozitiv nou. Era o filozofie complet diferită.

Primele „cărți” erau… radioactive

Primul bancomat nu folosea carduri de plastic. Clienții trebuiau să obțină de la bancă cupoane speciale de hârtie, care erau impregnate cu o cantitate infimă de carbon-14, un izotop radioactiv slab.

Câțiva ani mai târziu, voucherele au fost înlocuite cu carduri de plastic cu bandă magnetică, deschizând calea pentru sistemul bancar modern.

Greșeala care a dus la formarea codului PIN din patru cifre

Una dintre cele mai faimoase povești despre bancomat se referă la codul personal de securitate.

Shepherd-Barron plănuise inițial să folosească numere de șase cifre, crezând că acestea ar fi mai sigure. Înainte de a finaliza ideea, i-a cerut soției sale, Caroline, să memoreze un astfel de număr. Răspunsul ei a fost uluitor. „Patru cifre le pot ține minte cu ușurință. Șase, nu prea.” Inventatorul s-a răzgândit imediat.

Astfel, o observație domestică făcută între soți a devenit standardul pe care miliarde de oameni îl folosesc și astăzi pe cardurile lor bancare, bancomate și telefoane mobile.

Cum a schimbat bancomatul economia

Barclays a făcut primul pas, dar adevărata revoluție a venit în anii 1970. Băncile americane precum Citibank au investit sume uriașe pentru a instala mii de aparate și a le interconecta electronic.

Treptat, au fost create rețele internaționale, precum Cirrus și Plus, care permiteau unui călător să retragă bani aproape oriunde în lume.

Banii nu mai erau legați de filiala locală.

Retragerile au devenit o chestiune de secunde, costurile de operare ale băncilor s-au redus drastic, iar milioane de oameni au dobândit o libertate considerată anterior de neimaginat.

Privind în urmă, este izbitor faptul că una dintre cele mai importante revoluții tehnologice din istoria banilor nu s-a născut ca urmare a unei strategii a vreunui gigant financiar.

S-a născut pentru că un bărbat a rămas fără bani pe weekend, a intrat iritat în cadă și s-a întrebat de ce banii nu pot funcționa ca un automat de ciocolată.