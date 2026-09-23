BCE: Se apropie un al doilea val inflaționist

Economistul-șef al BCE, Philip Lane, a declarat, potrivit Reuters, că asistăm „la un al doilea val de creșteri de prețuri care va duce la o inflație mai mare și mai persistentă”.

Economistul irlandez a explicat că „riscurile geopolitice par acum să fie din nou ridicate” și a exprimat opinia că „dacă șocul energetic se agravează și durează mai mult în această toamnă, va încetini creșterea”.

Inflație peste 3%

Lane estimase anterior că inflația medie în zona euro va rămâne peste 3% pentru restul anului, din cauza conflictelor în curs din Orientul Mijlociu. „Menținerea în jurul acelui nivel de 3% este probabil scenariul pe care oamenii îl iau în calcul pentru restul anului”, a declarat recent Lane pentru postul de radio irlandez RTE Radio 1. „Dar asta depinde foarte mult de posibilitatea găsirii unei soluții. Dar, situația este cu adevărat incertă.”

Inflația din zona euro a crescut la 3,3% în august – cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani – pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu a crescut și mai mult costurile energiei. „Privind principalele componente ale inflației din zona euro, se așteaptă ca sectorul energetic să înregistreze cea mai mare rată anuală în august”.

Economistul-șef al BCE a transmis, de asemenea, o notă de optimism, menționând că Europa valorifică resurse publice semnificative, cum ar fi proiectele germane de infrastructură și apărare, precum și programul Next Generation EU. Deși UE nu este principalul motor al inteligenței artificiale, are un număr suficient de companii în acest sector pentru a genera rezultate pozitive. „În afară de o deteriorare pe frontul energetic, scenariul nostru de bază prevede, prin urmare, o creștere europeană stabilă, deși moderată”, a remarcat Philip Lane, al cărui mandat se încheie în mai 2027.

Prețurile petrolului cresc din nou

Prețurile petrolului au crescut marți după patru zile de scădere, iar miercuri dimineața și-au reluat trendul de scădere.

Investitorii consideră improbabilă o înțelegere între Statele Unite și Iran, deși se așteaptă ca președintele american Trump să se întâlnească cu omologul său iranian, Massoud Peskov, care a sosit astăzi la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU. Trump intenționează să se întâlnească cu reprezentanți ai statelor din Golf.

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„Investitorii vor fi atenți la progresele pe plan diplomatic atunci când președintele Trump se va întâlni cu Peskov, dar mai ales cu omologul său chinez Xi Jinping”, a declarat Hamad Hussein, economist senior la Capital Economics, pentru Bloomberg. „Cu toate acestea, având în vedere cerințele extrem de divergente ale SUA și Iranului, este departe de a fi sigur că discuțiile vor produce vreun progres tangibil”, a adăugat economistul de la Capital Economics.