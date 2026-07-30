VIDEO Ben Affleck a câștigat marele premiu de la „Vrei să fii milionar?”. Varianta „Sună un prieten” nu l-a ajutat, dar salvarea a venit din altă parte

Actorul Ben Affleck a câștigat marele premiu, în valoare de 1 milion de dolari, al emisiunii-concurs „Vrei să fii milionar?” („Who Wants To Be A Millionaire”), informează joi agenția germană de presă DPA.

Starul hollywoodian, în vârstă de 53 de ani, a concurat în versiunea americană a acestui concurs televizat alături de Jamie Ding, un campion al altei emisiuni TV celebre, „Jeopardy!”.

Suma câștigată va fi donată fundației non-profit înființată de Ben Affleck, Eastern Congo Initiative.

La începutul episodului de miercuri seară, Ben Affleck a explicat că fundația lui de caritate sprijină organizații comunitare din acea regiune a Africii, despre care renumitul actor a spus că a fost „afectată grav de un război extrem de traumatizant”, potrivit Agerpres.

După ce au concurat și în episodul precedent, Ben Affleck și Jamie Ding trebuiau să răspundă corect la încă două întrebări înainte să câștige marele premiu al emisiunii.

Răspunsul la întrebarea de 500.000 de dolari

Întrebarea de 500.000 de dolari a fost următoarea: „Ce mare realizare a avut loc la doar două luni după ce un articol din The New York Times afirmase că aceasta nu se va produce înainte să treacă 1 milion până la 10 milioane de ani?”.

Răspunsurile posibile erau: divizarea atomului, clonarea unui mamifer, primul zbor cu avionul și vaccinul împotriva poliomielitei.

Jamie Ding a indicat imediat varianta C – primul zbor cu avionul -, iar Ben Affleck a fost de acord cu acel răspuns.

Actorul hollywoodian a spus: „Îmi amintesc acest lucru doar pentru că a existat în viața mea o perioadă în care petreceam mult timp căutând exemple ale unor situații în care presa s-a înșelat. Da, pur și simplu la întâmplare. Și mi-am amintit cumva, vag, în subconștient, despre The New York Times și frații Wright și că toate acestea s-au petrecut în 1905 sau în 1903 sau în 1904”.

La rândul lui, Jamie Ding a spus: „Cred că în 1903”. Răspunsul lui l-a făcut pe prezentatorul emisiunii, Jimmy Kimmel, să glumească spunând că Ding este „mult mai inteligent decât Matt”, referindu-se la bunul prieten al lui Affleck, Matt Damon, care a participat și el în acest concurs televizat anul trecut, alături de Ken Jennings, prezentatorul emisiunii „Jeopardy!”, câștigând la rândul său marele premiu de 1 milion de dolari.

Totuși, concurenții Ben Affleck și Jamie Ding nu erau foarte siguri și au utilizat opțiunea ajutătoare „50-50” pentru a elimina două răspunsuri greșite, în urma căreia au rămas afișate pe ecran răspunsurile „divizarea atomului” și „primul zbor cu avionul”.

Întrebarea finală

Ei au ales în mod corect varianta din urmă, ceea ce le-a oferit șansa de a răspunde la întrebarea de 1 milion de dolari: „În cadrul unei tradiții anuale de Ziua Recunoștinței, care dintre următoarele nume nu au fost purtate de curcani grațiați de un președinte al SUA?”.

Răspunsurile posibile erau: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese și Spaghetti & Meatball.

Ben Affleck și Jamie Ding au utilizat opțiunea ajutătoare „Întreabă gazda”, iar Jimmy Kimmel a susținut varianta finală din seria de răspunsuri posibile.

Utilizând apoi ultima opțiune ajutătoare de care mai dispuneau – „Sună un prieten” -, cei doi i-au telefonat unui dintre prietenii lui Ding, însă acesta nu a răspuns în timp util.

Susținând răspunsul ales de Jimmy Kimmel, cei doi concurenți au optat pentru varianta „Spaghetti & Meatball” și au câștigat 1 milion de dolari, fiind apoi acoperiți de confetti și primind un cec uriaș pentru fundația de caritate Eastern Congo Initiative.

Printre alte celebrități care au concurat în actualul sezon al acestui concurs televizat s-au numărat Jesse Eisenberg, Michael Keaton, Awkwafina, Leslie Odom Jr. și Colin Jost.

Printre alte perechi de vedete care au câștigat marele premiu de 1 milion de dolari s-au aflat Ike și Alan Barinholtz, în 2024, și Oscar Nunez și Kate Flannery, în 2025.