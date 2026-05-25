Bijuterii din colecția fostei soții a împăratului Bokassa I al Africii Centrale și o geantă Hermès care a aparținut Elenei Ceaușescu, în Licitația de Lux Artmark

Licitație cu Ceasuri, Bijuterii și Accesorii de Lux, la Artmark! Mare parte din selecția actuală dedicată eleganței are o proveniență istorică remarcabilă, foarte importantă pentru contextul cultural pe care îl documentează. Vorbim despre obiecte care traversează o perioadă foarte complexă a secolului XX, în care diplomația, relațiile internaționale și lumea luxului se intersectau într-un mod aparte.

Evenimentul integrează peste 30 de piese provenite din colecția Gabrielei Drâmbă, fostă soție a împăratului Bokassa I al Republicii Centrafricane, între care un ceas Tissot Saphir din aur, de mână, de damă — de la un preț de pornire de 5.000 de Euro, o brățară din aur alb, decorată cu diamante — de la 3.000 de Euro, o broșă din aur bicolor, decorată cu email, turcoaze și perle — de la 2.000 de Euro și un set format din pereche de cercei și inel din aur, decorate cu perle — de la 1.000 de Euro.

O parte a unei istorii reale, care a conectat România cu spațiul african într-un moment important al Războiului Rece. Sunt obiecte care poartă cu ele o biografie și o memorie istorică.

Evenimentul cuprinde și alte peste 300 de obiecte decorative de lux, care sunt adevărate fragmente de istorie recentă, având proveniențe și povești care leagă lumea modei și a bijuteriilor de marile personaje ale secolului XX. Astfel, licitația prezintă și un alt accesoriu care a aparținut Elenei Ceaușescu — o geantă Hermès din piele exotică, ce are un preț de pornire de 1.800 de Euro, la mare distanță de prețul actual de listă al unui model similar, aproximativ 9.000 de Euro.

Selecția este completată de câteva piese de referință pentru piața internațională a luxului și a investițiilor în bijuterii și orologerie. Iată doar câteva exemple: un inel din aur alb cu diamant de 5,01 ct., car pornește în licitație de la 28.000 de Euro, un colier Mouawad cu diamante și safir roz, de la 13.000 de Euro, un Rolex Datejust cu rar cadran din malachit, din 1986, oferit de la 6.000 de Euro — considerabil sub prețul actual de piață de 10.000 de Euro, un spectaculos safir Padparadscha de 6,74 carate, una dintre cele mai rare varietăți de safir din lume — care are prețul de pornire de 7.500 de Euro.

Licitația confirmă interesul tot mai mare pentru achiziția de bijuterii, ceasuri și accesorii de lux prin case de licitații, unde proveniența, certificarea și prețurile de pornire competitive transformă astfel de obiecte în veritabile active de colecție.

Evenimentul cu Ceasuri și Bijuterii de Lux se desfășoară la Galeriile Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță, în data de 4 iunie, de la ora 18:00. Până la această dată, toată selecția de bijuterii beneficiază și de o expoziție cu intrare liberă, deschisă zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20.00. Pot participa la licitație, și la Palat, dar și pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici ( https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ).

