Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 920 de morți. Zeci de mii de oameni sunt încă dați dispăruți

Numărul oficial al morților în urma celor două cutremure care au devastat părți din Caracas și zonele înconjurătoare a crescut la 920, a declarat vineri parlamentarul Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale din Venezuela, transmite Reuters, conform Agerpres.

Guvernul a estimat că sute de persoane sunt încă prinse și dispărute la aproape două zile după ce seismele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au lovit la aproximativ 160 km vest de Caracas.

Un site web creat pentru a colecta rapoarte despre „persoanele încă dispărute” avea peste 50.000 de persoane înregistrate vineri la prânz. Șeful ONU pentru ajutor umanitar a oferit un bilanț similar. Echipele de salvare străine și ajutoarele au început să sosească vineri, în timp ce venezuelenii disperați și un număr tot mai mare de voluntari străini se grăbeau să găsească supraviețuitori prinși sub dărâmături.

Rodriguez a declarat că 871 de salvatori internaționali se aflau în țară vineri după-amiază. Printre țările care trimit echipe se numără Mexic, El Salvador și Spania. Serviciul Geologic al Statelor Unite a preconizat un bilanț de peste 10.000 de decese, ceea ce ar plasa aceste cutremure printre „cele mai mortale seisme din America Latină din ultimul secol”.