Binance anunță că va contacta toți utilizatorii săi din UE, inclusiv din România. Cea mai mare platformă crypto și-a retras cererea de autorizare europeană MiCA

Cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede la nivel mondial, Binance, folosită și de investitorii crypto din România, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe, că și-a retras cererea de licență UE pe care o depusese în Grecia, în baza regulamentului european MiCA, avertizând că unii dintre utilizatori ar putea fi afectați.