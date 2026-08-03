Blackout total în Cuba. Milioane de oameni au rămas fără curent după o nouă prăbușire a rețelei energetice

Rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit duminică seara, a anunțat operatorul de stat, cufundând în întuneric insula cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, pe fondul creșterii frecvenței întreruperilor de curent, potrivit Reuters.

Blackoutul vine după trei întreruperi de curent la nivel național din luna iulie și are loc într-un context în care blocada petrolieră impusă de SUA pune și mai multă presiune asupra infrastructurii energetice învechite a insulei.

Union Electrica de Cuba nu a oferit detalii suplimentare cu privire la situație în postările sale de pe X și Facebook.

Presiunea asupra sistemului energetic a crescut pe măsură ce Cuba se luptă să-și asigure importurile de combustibil.

Țara a pierdut o sursă cheie de combustibil în urma blocadei petroliere impuse de președintele SUA, Donald Trump, după ce Washingtonul l-a destituit pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie.

Venezuela a fost mult timp principalul furnizor de petrol al Cubei, iar importurile din Mexic au fost, de asemenea, întrerupte pe fondul presiunilor în creștere din partea SUA.

Criza energetică coincide cu o deschidere prudentă a sectorului energetic cubanez, strict controlat, determinată de penuria de combustibil și de sancțiunile severe impuse de SUA.

Havana a autorizat recent prima sa inițiativă de import de combustibil cu finanțare străină și a permis aproape 200 de întreprinderi cubaneze să participe la distribuția en gros de combustibil.