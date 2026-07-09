Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, este evaluată la 130 de miliarde de dolari în prima sa rundă de finanţare externă

Blue Origin, compania spaţială fondată de Jeff Bezos, intenţionează să atragă aproximativ 10 miliarde de dolari în prima sa rundă de finanţare din partea investitorilor externi, tranzacţie care va evalua compania la aproximativ 130 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de CNBC și news.ro.

Jeff Bezos ar urma să investească personal 2 miliarde de dolari în această rundă, în timp ce fondul de investiţii Coatue Management este pregătit să contribuie cu aproximativ 4 miliarde de dolari. Restul de 4 miliarde de dolari a atras deja un interes puternic din partea mai multor investitori importanţi.

Runda de finanţare vine la scurt timp după listarea spectaculoasă la bursă a SpaceX, compania lui Elon Musk, care a atras aproape 86 de miliarde de dolari şi a fost evaluată la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie.

În luna mai, Jeff Bezos declara pentru CNBC că Blue Origin analizează posibilitatea atragerii de capital extern, apreciind că momentul este potrivit pentru a aduce noi investitori în companie.

Fondată în anul 2000, Blue Origin concurează cu SpaceX pe mai multe segmente ale industriei spaţiale, inclusiv în domeniul rachetelor grele de lansare, al vehiculelor pentru misiuni lunare şi al internetului prin satelit. Totuşi, SpaceX păstrează un avans semnificativ în majoritatea acestor domenii.

Până acum, Bezos a finanţat Blue Origin aproape exclusiv prin vânzarea unor pachete de acţiuni Amazon. În 2024, miliardarul declara că este convins că Blue Origin va deveni, într-o zi, o companie mai mare decât Amazon.

Compania a avut însă un obstacol important la sfârşitul lunii mai, când o rachetă New Glenn a explodat pe rampa de lansare din Florida în timpul unui test la sol. Blue Origin reconstruieşte în prezent instalaţia afectată şi investighează cauzele incidentului.

Jeff Bezos şi directorul general Dave Limp şi-au propus ca racheta New Glenn să revină în zbor până la sfârşitul anului 2026. Vehiculul este esenţial pentru viitoarele misiuni ale companiei destinate NASA, precum şi pentru clienţi comerciali precum Amazon şi AST SpaceMobile.