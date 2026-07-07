BNR: amenzile ROBOR sunt doar avansul. Litigiile clienților ar putea fi factura reală

Litigiile care ar putea fi inițiate de clienții băncilor în urma amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în cazul ROBOR ar putea genera pierderi semnificativ mai mari decât cuantumul sancțiunilor, avertizează Banca Națională a României în Raportul asupra stabilității financiare publicat luni, potrivit Agerpres.

Potrivit raportului, printre provocările la adresa stabilității sectorului bancar se numără riscul unei deteriorări mai pronunțate a calității activelor, ponderea ridicată a creditării în valută în cazul companiilor nefinanciare și accentuarea unor riscuri emergente, inclusiv cele asociate digitalizării, atacurilor cibernetice, schimbărilor climatice și contextului geopolitic.

Suplimentar acestor factori, instituțiile de credit se vor confrunta în perioada următoare și cu costuri asociate unor riscuri juridice și reputaționale generate de acțiunea Consiliului Concurenței legată de modalitatea de stabilire a ROBOR, cu implicații asupra stabilității financiare, notează BNR.

În luna iunie 2026, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, notează banca centrală.

Până la publicarea deciziei Consiliului Concurenței, Banca Națională a României a solicitat o serie de clarificări pentru a nu genera confuzii suplimentare, așteptări nerealiste sau acuze nefondate cu efecte asupra stabilității financiare, se mai arată în raport.

Pentru corecta informare a opiniei publice, este necesar să se clarifice în mod coerent: care sunt prevederile legale încălcate în condițiile în care regulamentul și normele pieței monetare sunt considerate corecte și respectate; cum poate fi interpretat drept comportament anticoncurențial, un schimb de informații într-un cadru caracterizat prin reguli de transparență, precum și cum se poate determina nivelul ROBOR presupus a fi corect, față de cel publicat”, se arată în raport.

BNR precizează că amenda impusă de Consiliul Concurenței poate conduce inclusiv la inițierea de litigii de către clienții băncilor care au avut credite la o rată a dobânzii indexată în funcție de ROBOR. În funcție de modul în care se calculează presupusul prejudiciu cauzat debitorilor, aceste litigii pot conduce la pierderi semnificativ mai mari decât cuantumul amenzilor aplicate.

”Cele două tipuri de costuri suplimentare menționate s-ar adăuga costurilor aferente deteriorării cadrului macrofinanciar intern și internațional. Cumularea efectelor materializării tuturor acestor șocuri suprapuse ar însuma cheltuieli semnificative pentru instituțiile de credit. Implicațiile acestor scenarii merg dincolo de sectorul bancar, afectând atât încasările realizate de statul român din impozitul pe profitul bancar, cât și avantajele asociate percepției externe asupra stabilității sectorului bancar, care până în prezent au avut efecte pozitive pentru ratingul suveran și asupra costului asociat refinanțării datoriei publice. Totodată, nu trebuie minimizate efectele reputaționale la nivel intern și extern asupra sectorului bancar românesc”, se mai arată în raport.