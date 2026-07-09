BNR: Piața imobiliară e subevaluată, după toți indicatorii. Există un decalaj între cerere și ofertă care pune presiune pe prețuri

Piața imobiliară rezidențială este subevaluată, chiar dacă prețurile sunt în continuă creștere, pe fondul decalajului dintre cerere și oferta insuficientă, arată Banca Națională a României. Mai mult, gradul de accesibilitate chiar a crescut și prețurile sunt sub indicatori precum veniturile populației, costul finanțării sau cel al chiriilor.

Prețurile locuințelor au crescut în ultimul trimestru din 2025 cu 6,7% anual, peste media Uniunii Europene de 5,5% pe an, dar sub valorile altor țări din regiune, precum Ungaria (21,2%), Bulgaria (14,5%) sau Cehia (8,5%), fiind însă peste avansul din Polonia de 4,3%.

În termeni reali, prețurile au scăzut însă cu 2,6%, având în vedere inflația ridicată, de aproape 10%.

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