BNR pune în circulație bani noi. Cum îi deosebești de vechile bancnote în circulație

Banca Națională a României retrage treptat din circulație bancnotele uzate și le înlocuiește cu exemplare noi, ușor diferite față de cele cu care ne-am obișnuit.

BNR desfășoară periodic operațiuni de înnoire a stocului de bancnote aflate în circulație, retragând exemplarele deteriorate sau uzate și înlocuindu-le cu bancnote proaspăt tipărite. Procesul face parte din responsabilitățile legale ale băncii centrale de a asigura un numerar de calitate în economie.

„Banca Naţională a României pune în circulaţie bancnote în cupiuri de: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei, care au imprimată pe avers data de „1 februarie 2026” şi care poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a noului casier central, Mugur Tolici”, arată un comunicat al BNR.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Ce presupune procesul de înnoire

Potrivit procedurilor standard ale BNR, bancnotele retrase din circulație sunt sortate automat cu ajutorul unor mașini specializate de mare viteză, care verifică autenticitatea, starea fizică și nivelul de uzură al fiecărui exemplar. Cele care nu mai corespund standardelor de calitate sunt distruse în condiții strict reglementate, iar în locul lor sunt introduse bancnote noi, emise de Banca Națională.

Durata de viață a unei bancnote variază în funcție de valoarea nominală și de frecvența cu care este utilizată în tranzacții. Bancnotele de valoare mică, care circulă mai intens, au o durată de viață mai scurtă — de regulă între unul și doi ani — în timp ce bancnotele de valoare mare pot rămâne în circulație mai mulți ani.

De ce este important procesul

Menținerea unui numerar de calitate are mai multe beneficii directe pentru populație și pentru sistemul financiar:

Siguranță sporită: Bancnotele noi încorporează elemente de securitate moderne, mai greu de falsificat. Fiecare generație de bancnote vine cu tehnologii îmbunătățite — fire de securitate, cerneală variabilă optică, filigrane complexe și elemente holografice.

Încredere în monedă: Bancnotele curate și în stare bună contribuie la menținerea încrederii publice în leu ca instrument de plată.

Eficiență în tranzacții: Bancnotele deteriorate sunt mai greu de verificat de către automate și de către comercianți, generând întârzieri și erori.

Ce trebuie să știe publicul

BNR reamintește că bancnotele uzate, dar autentice, pot fi schimbate oricând la ghișeele băncilor comerciale sau ale BNR, fără niciun cost. Publicul este sfătuit să nu mai pună în circulație bancnote rupte, lipite sau puternic deteriorate, ci să le prezinte unei bănci pentru preschimbare.

De asemenea, BNR atrage atenția că punerea în circulație a bancnotelor falsificate constituie infracțiune și este sancționată conform Codului Penal. Orice persoană care descoperă o bancnotă suspectă este rugată să o predea imediat la cea mai apropiată bancă sau unitate de poliție.

Angajamentul BNR față de calitatea numerarului

Banca Națională a României face parte din rețeaua europeană a băncilor centrale și aplică standarde înalte în gestionarea numerarului, aliniate celor utilizate de Banca Centrală Europeană pentru zona euro. Investițiile continue în echipamente de sortare și în tehnologii de tipărire reflectă angajamentul instituției de a pune la dispoziția publicului bancnote sigure și de calitate.

Procesul de înnoire a stocului de numerar este unul continuu și nu afectează în niciun fel valoarea sau puterea de cumpărare a bancnotelor aflate deja în posesia publicului.

Cele mai recente date detaliate publicate de BNR arată că structura bancnotelor aflate în circulație este foarte dezechilibrată: bancnotele de 100 și 200 lei domină ca valoare, iar cele de 1 și 5 lei sunt tot mai rare.

La sfârșitul lui 2024 existau aproximativ 1,94 miliarde de bancnote în circulație, cu o valoare totală de circa 131 miliarde lei.

Ca număr de bucăți, ordinea este aproximativ:

Cupiură Pondere în numărul total de bancnote

100 lei ~28%

10 lei ~20%

50 lei ~19%

200 lei ~13%

5 lei ~10%

1 leu ~6%

500 lei ~3%

20 lei sub 1%

Asta înseamnă, foarte aproximativ:

~540 milioane bancnote de 100 lei

~390 milioane bancnote de 10 lei

~370 milioane bancnote de 50 lei

~250 milioane bancnote de 200 lei

~190 milioane bancnote de 5 lei

~120 milioane bancnote de 1 leu

~60 milioane bancnote de 500 lei

doar câteva milioane bancnote de 20 lei

Bancnota de 20 lei (cu portretul Ecaterina Teodoroiu) este de departe cea mai rară în circulație.

Un fapt interesant: dacă ai împărți toate cele aproape două miliarde de bancnote la populația României, ar reveni peste 100 de bancnote pentru fiecare locuitor. Iar dacă ai pune cap la cap toate bancnotele din circulație, lungimea lor ar depăși de multe ori distanța dintre București și New York.