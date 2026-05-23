Boeing a fost achitată de juriu în procesul intentat de LOT în cazul avioanelor 737 MAX

Un juriu american a decis vineri că Boeing nu este vinovată într-un proces intentat de compania poloneză LOT pentru pierderile de venituri cauzate de imobilizarea pe o perioadă de 20 de luni a avioanelor 737 MAX în urma a două catastrofe aeriene, transmite AFP.

LOT a acuzat Boeing de fraudă și i-a cerut 250 de milioane de dolari despăgubiri pentru pierderea veniturilor din cauza unor „declarații mincinoase și omisiuni deliberate și din neglijență privind avionul 737 MAX”, potrivit plângerii depuse inițial.

Juriul acestui proces, care s-a desfășurat la tribunal federal din Seattle, a considerat însă că nu a fost cazul de fraudă, potrivit documentelor judiciare consultate de France Presse.

„Suntem mulțumiți de verdictul juriului în favoarea noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Boeing

Pretențiile LOT au venit după imobilizarea pe o perioadă de 20 de luni, la ordinul Administrației Aviației Civile Americane (FAA), a tuturor avioanelor 737 MAX operate la nivel mondial, între martie 2019 și noiembrie 2020.

Această decizie a fost luată după prăbușirea unui 737 MAX 8 al companiei Lion Air pe 29 octombrie 2018 și a unui avion al Ethiopian Airlines pe 10 martie 2019, care au provocat 346 de morți în total.

Boeing a recunoscut apoi, în 2019, că un software anti-pierdere de viteză a contribuit la aceste accidente.

Ce reproșa LOT în plângere

LOT, care a fost prima companie aeriană care a dat în judecată constructorul american de avioane în această privință, a declarat că „ia act” de hotărâre.

„Compania va analiza opțiunile disponibile pentru a întreprinde alte demersuri juridice în acest dosar”, a precizat aceasta într-un comunicat.

În plângerea depusă în octombrie 2021, compania îi reproșa constructorului american că i-a cauzat un prejudiciu financiar din cauza anulării zborurilor, a costurilor de depozitare a avioanelor imobilizate și a salariilor datorate angajaților care ar fi trebuit să lucreze pe a aceste aparate.

LOT a acuzat Boeing de „declarații false și omisiuni” privind modelul 737 MAX, cel mai recent model al constructorului, care a „convins-o cu hotărâre” să aleagă acest model în locul predecesorului 737 NG pe care îl dorea inițial.

Boeing s-a înțeles cu familiile victimelor

Boeing face, de asemenea, obiectul a zeci de plângeri depuse de familiile victimelor accidentelor cu 737 MAX, dintre care aproape toate s-au soldat cu acorduri extrajudiciare.

Pe 14 mai, un tribunal din Chicago a acordat despăgubiri în valoare de 49,5 milioane de dolari rudelor unei americance de 24 de ani care a murit în accidentul Ethiopian Airlines.

Primul proces civil împotriva Boeing legat de cele două accidente a avut loc în noiembrie 2025. Juriul a acordat 28,45 milioane de dolari despăgubiri soțului uneia dintre victime.

Următorul proces este programat pentru 3 august și vizează decesul unui alt pasager al zborului Ethiopian Airlines, Michael Ryan, inginer irlandez al Programului Alimentar Mondial (PAM) al ONU.

În ceea ce privește accidentul Lion Air, toate plângerile s-au soldat cu acorduri amiabile. Ultimul, privind singurul străin de pe zbor, un italian de 26 de ani, a fost încheiat la sfârșitul lunii februarie.

După numeroase răsturnări de situație începând din 2021, un judecător din Texas a dispus, la 6 noiembrie 2025, renunțarea la urmărirea penală împotriva Boeing pentru cele două accidente.

