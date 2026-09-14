Bogdan Lobonț, impresionat de noul Dinamo: „Au trecut la nivelul următor”

Echipa antrenată de Nuno Campos e lider după nouă etape, cu 20 de puncte, după șase victorii, două remize și o singură înfrângere. Dinamo are și cel mai bun golaveraj din campionat, 19 goluri marcate și doar șapte primite.

Dinamo traversează un început de sezon excelent în Superliga, iar evoluțiile echipei pregătite de Nuno Campos au fost remarcate de Bogdan Lobonț, fost goalkeeper în „Ștefan cel Mare”.

După despărțirea de Zeljko Kopic, antrenorul care a pregătit-o pe Dinamo timp de două sezoane și jumătate, conducerea clubului l-a instalat pe portughezul Nuno Campos, cu un contract valabil până în vara lui 2028, iar Lobonț consideră că actualul Dinamo nu a renunțat la strategia din perioada lui Kopic și a făcut chiar un pas înainte.

„Nu cred că și-au schimbat strategia. Și-au updatat-o. Au trecut la nivelul următor. Ce a făcut Kopic înainte a fost să pună o cărămidă importantă la ce înseamnă Dinamo astăzi. Doar au trecut la următorul nivel. Desigur, joacă diferit față de ce jucau cu Kopic”, a spus Lobonț, conform sport.ro.

Următorul meci al lui Dinamo e pe 20 septembrie, acasă, cu Farul, de la ora 20:30. Constănțenii ocupă locul 6 în Superliga, cu 14 puncte.