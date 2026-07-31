Brazilia s-a alăturat țărilor sud-americane care pun piedici rusoaicelor însărcinate să intre pe teritoriul lor

Brazilia a devenit a treia țară din America de Sud care ia măsuri drastice împotriva „turismului natal” din Rusia, scrie The Moscow Times. După Argentina și Chile, autoritățile braziliene au început să refuze discret intrarea familiilor suspectate că vor să obțină cetățenia țării prin „turism natal”.

Informația a început să circule pe canalele de Telegram care în Rusia au milioane de urmăritori. Potrivit Baza, polițiștii de frontieră brazilieni refuză acum intrarea rusoaicelor însărcinate și le trimit înapoi cu următorul zbor disponibil.

Un reprezentant al unei agenții care organizează nașteri în străinătate a dezvăluit că autoritățile braziliene au refuzat intrarea în țară a peste 10 familii din Rusia, patru dintre acestea primind interdicție permanentă de intrare.

După nașterea unui copil care devine cetățean brazilian, părinții pot solicita rezidența permanentă pentru reîntregirea familiei. Odată ce rezidența permanentă este acordată, timpul necesar pentru a solicita cetățenia se reduce de la patru ani la un an. Brazilia, țara cu cea mai mare populație și economie din America de Sud, a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru „turismul natal” al cuplurilor din Rusia, după ce Argentina și-a înăsprit regulile.

Argentina a fost destinația favorită pentru „turismul natal” din Rusia

Argentina a început să ia măsuri drastice împotriva acestei scheme în 2023, iar în 2025 și-a revizuit regulile de imigrare. Prezența unui copil în țară nu mai permite părinților să beneficieze de procedura simplificată de obținere a cetățeniei. Cererile sunt acum supuse unei examinări mai stricte din partea Serviciului Național de Migrație (DNM).

Popularitatea Argentinei în rândul femeilor ruse a fost legată de nașterea gratuită, cetățenia pentru copii și posibilitatea de a legaliza rapid întreaga familie. În 2022, 10.500 de femei ruse însărcinate au intrat în țară. Potrivit autorităților argentiniene, aproximativ 75% au plecat ulterior.

În 2023, autoritățile au început să refuze intrarea în masă a femeilor ruse însărcinate din cauza schemei „turismului de naștere”. Cel mai mediatizat caz a fost sosirea a 33 de femei ruse în ultimele etape ale sarcinii cu un singur zbor către Buenos Aires. Enrique Ignacio Ferrer Vieira, ambasadorul argentinian la Moscova, declara la momentul respectiv că țara sa nu a semnat acordul de renunțare la vize cu Rusia pentru ca „femeile ruse care își ascund burțile la graniță să vină în Argentina”.

Chile a început de asemenea să ia măsuri împotriva „turismului natal” în acest an. Autoritățile au revocat actele de cetățenie a 62 de copii născuți din părinți străini, Serviciul de Stare Civilă din țara sud-americană lansând în aprilie o anchetă administrativă în alte 24 de cazuri.

O agenție numită Chile Kids a susținut că a ajutat peste 200 de familii ruse să nască în Chile, în timp ce o alta numită Chile’dren afirmă că a ajutat 2.173 de familii în acest sens. Costul serviciilor a variat între 12.900 și 14.900 de dolari.

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