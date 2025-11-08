Bucureștiul nu mai construiește, piața rezidențială s-a prăbușit

Numărul autorizațiilor de construcție s-a redus semnificativ în ultimii ani, chiar la jumătate, mai ales în perioada 2021-2024. Interesul s-a mutat către zonele limitrofe ale Capitalei din județul Ilfov.

În București sunt foarte puține proiecte noi, nici renovări nu prea mai sunt, iar ce se construiește se bazează mai mult pe autorizații acordate cu ceva timp în urmă, spun jucătorii din piață, care susțin că vina aparține Primăriei Generale a Capitalei.

