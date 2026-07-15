Buffett renunță să mai doneze bani fundației Bill Gates după dezvăluirea legăturilor cofondatorului Microsoft cu Epstein

Miliardarul Warren Buffett a omis fundația Bill Gates din donațiile sale anuale în 2026, după dezvăluirile privind legăturile cofondatorului Microsoft cu infractorul sexual Jeffrey Epstein . El va dona aproximativ 6 miliarde de dolari către patru fundații legate de propria familie, dar nu l-a menționat pe Gates în anunțul său.

Buffett a mai spus în declarația sa că dorește ca toate acțiunile sale rămase la Berkshire Hathaway, în valoare de peste 140 de miliarde de dolari, să fie donate în scopuri caritabile până la sfârșitul anului 2034.

Anterior, planul era ca cei trei copii ai săi să distribuie averea rămasă în termen de 10 ani de la moartea investitorului, acum în vârstă de 95 de ani.

„Desigur, mortalitatea este imprevizibilă, dar acțiunile mele rămase vor fi donate celor patru fundații într-un fel sau altul până la 31 decembrie 2034”, a declarat Buffett într-un comunicat.

Fundația Gates i-a mulțumit lui Buffett pentru donațiile sale într-un comunicat emis marți și a precizat că fundația se află într-o poziție financiară solidă datorită promisiunii lui Gates de a dona 99% din averea sa rămasă organizației caritabile, care intenționează să se închidă în 2045 după distribuirea banilor.

„Fundația Gates îi este recunoscătoare lui Warren Buffett pentru deceniile de sprijin acordat muncii noastre. Donațiile sale, în valoare totală de peste 47 de miliarde de dolari, ne-au ajutat să ne extindem și să îndeplinim misiunea fundației de a îmbunătăți sănătatea și oportunitățile pentru oamenii din întreaga lume”, a declarat organizația caritabilă în comunicatul său.

Cui vrea Buffett să doneze

Majoritatea donațiilor caritabile ale lui Buffett – în valoare de peste 61 de miliarde de dolari – au mers către Fundația Gates de când acesta a anunțat planul de a-și dona averea în 2006. El a donat în mod regulat pachete de acțiuni Berkshire Hathaway către Fundația Gates și cele patru fundații conduse de cei trei copii ai săi.

Buffett intenționează să doneze acțiuni în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de dolari Fundației Susan Thompson Buffett în acest an și aproximativ 500 de milioane de dolari în acțiuni către Fundațiile Sherwood, Fundația Howard G. Buffett și Fundația Novo, care sunt conduse de copiii săi.

Așadar, suma totală a donațiilor anunțate marți este similară cu cele aproximativ 6 miliarde de dolari reprezentând donații făcute de acesta vara trecută, fundațiile familiei lui Buffett primind semnificativ mai mult decât în ​​anii precedenți, ceea ce ar părea să explice banii care ar fi mers către Fundația Gates.

Gates a negat orice legătură cu infracțiunile lui Epstein

Gates neagă că ar fi avut cunoștință despre crimele lui Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune. El a spus că s-a întâlnit cu Epstein doar pentru că s-a gândit că acest lucru l-ar putea ajuta să strângă bani pentru cauze caritabile.

Epstein, acuzat de abuz sexual asupra a zeci de fete minore, a fost găsit mort la închisoarea federală din Manhattan în august 2019, iar moartea sa a fost ulterior declarată sinucidere de către medicul legist din New York.

Buffett a declarat deja în 2024 că intenționează să oprească donațiile către Fundația Gates după moartea sa și să-i lase pe cei trei copii ai săi să decidă cum să distribuie restul averii sale. Decizia pe care a anunțat-o marți va accelera acest plan.

Cei doi miliardari erau cei mai buni prieteni

Buffett și Gates erau prieteni excepțional de apropiați, vorbeau des, jucau bridge online și chiar își luau vacanțe împreună. Gates a făcut parte, de asemenea, din consiliul de administrație al conglomeratului lui Buffett timp de ani de zile, iar legendarul investitor a făcut parte din consiliul de administrație al Fundației Gates. Însă Buffett a declarat pentru CNBC în martie că nu a mai vorbit cu Gates de luni de zile, înainte ca dosarele Epstein să fie publicate. Dezvăluirile au început în decembrie 2025 și au continuat în acest an.

În trecut, Buffett l-a apărat pe Gates. Acum trei ani, Buffett l-a întrerupt pe un bărbat care prezenta o rezoluție la adunarea acționarilor Berkshire Hathaway, după ce acesta a pus la îndoială caracterul lui Gates din cauza legăturilor sale cu Epstein.

Buffett nu poate crede câți oameni a păcălit Epstein

Buffett a declarat pentru CNBC „este uimitor pentru mine că cineva poate avea atât de mult succes ca escroc”, dar Epstein a găsit o modalitate de a exploata slăbiciunile altora. Buffett nu a discutat despre implicarea lui Gates, dar a spus că nu vrea să fie implicat în nimic ce ar putea fi investigat ulterior.

Gates a discutat recent despre legăturile sale cu Epstein cu personalul fundației sale. Gates apare de mai multe ori în documentele publicate de Departamentul de Justiție legate de ancheta sa asupra regretatului finanțator. Dosarele Departamentului de Justiție includ corespondența prin e-mail dintre Gates și Epstein despre proiecte filantropice, intrări în calendar care documentează datele în care s-au întâlnit și fotografii cu Gates la evenimentele la care au participat cei doi bărbați.

Fundația a anunțat că a angajat pe cineva în martie pentru a evalua relațiile anterioare ale fundației cu Epstein și pentru a revizui politicile sale de verificare a oricăror viitoare parteneriate filantropice. Gates și restul consiliului de administrație al fundației se așteaptă să primească o actualizare a acestei investigații cândva în această vară.

Buffett a declarat că este uimit de câți oameni bogați și puternici au fost prinși în scandalul Epstein

„Adică, aici aveai un tip care era un condamnat, un escroc senzațional și procentul de oameni pe care i-a prins”, a spus Buffett. „Adică, fie că a fost vorba, le-a găsit slăbiciunea. Ar fi putut fi sexul. Ar fi putut fi puterea, ar fi putut fi orice.”

Buffett a spus că este bucuros că Epstein nu a venit niciodată la Omaha, unde locuiește de mai bine de șase decenii. Buffett este considerat de mulți cel mai mare investitor din lume, care a construit Berkshire de-a lungul anilor prin achiziționarea de companii de asigurări precum Geico, companii importante de utilități, producători și mărci cunoscute precum Dairy Queen și compania feroviară BNSF.

Buffett a demisionat din funcția de CEO al Berkshire în ianuarie, după 60 de ani de conducere a companiei, dar rămâne președinte și cel mai mare acționar. Greg Abel este acum CEO al Berkshire Hathaway.