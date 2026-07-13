„Bula tuturor bulelor”: doi profeți ai crizei, două drumuri către aceeași concluzie

Robert Kiyosaki antreprenor, consultant și autor al cărții „Tată bogat, tată sărac”, vorbește despre „cea mai gravă prăbușire din istorie”, în timp ce fostul bancher , devenit consultant și autor Satyajit Das vede o criză globală care a început deja

Deși cei doi bărbați abordează problema din perspective diferite, ei converg asupra a trei puncte: evaluările rămân excesive, datoria globală a crescut enorm, atingând recorduri istorice, iar frenezia investițională din jurul inteligenței artificiale riscă să se transforme în următoarea mare bulă bursieră.

Două voci diferite, aceeași îngrijorare

Robert Kiyosaki avertizează de ani de zile că sistemul financiar global se bazează pe împrumuturi excesive și pe o monedă care își pierde constant puterea de cumpărare.

Noua sa intervenție poate fi rezumată în două cuvinte: Totul e o bulă.

Acest termen descrie o situație în care aproape toate clasele majore de active – acțiuni, imobiliare, obligațiuni și investiții alternative – au crescut simultan datorită unei epoci a banilor ieftini.

Potrivit lui, când această creștere simultană se va inversa, nu va fi vorba de o altă corecție, ci de „cea mai mare prăbușire din istorie”.

Următoarea criză este aici

Pe aceeași lungime de undă, dar cu un stil foarte diferit, se află fostul bancher Satyajit Das (care are o carte în lucru intitulată „Bula tuturor lucrurilor”).

Într-un articol din MarketWatch, el susține că au fost deja create condițiile pentru următoarea criză financiară.

După cum observă el, prețurile imobiliarelor la nivel internațional rămân cu până la 50% mai mari decât justifică veniturile, în timp ce piețele bursiere continuă să se tranzacționeze semnificativ peste mediile istorice.

Problema comună se numește datorie.

Acolo unde cei doi analiști sunt complet de acord este în ceea ce privește problema datoriilor.

Kiyosaki amintește că datoria națională a SUA se apropie acum de 39,5 trilioane de dolari, în timp ce datoria gospodăriilor americane a atins un maxim istoric de 18,8 trilioane de dolari.

De asemenea, citează dovezi care arată că 61% dintre cei care au carduri de credit își „rostogolesc” datoriile și că mai mult de unul din trei spun că au fost forțați să sară peste mese în ultimul an din cauza presiunilor financiare.

La rândul său, Das consideră că este și mai îngrijorător faptul că, în spatele fiecărui dolar investit în mod real, s-au creat multiple drepturi financiare și datorii, ceea ce face ca întregul sistem să fie extrem de vulnerabil la o scădere bruscă a prețurilor.

Inteligența artificială va fi noul dot-com?

Das consideră că inteligența artificială a devenit noul mare motor al optimismului pieței.

Investițiile în inteligență artificială, susține el, sunt acum de aproximativ 17 ori mai mari decât cele realizate în timpul bulei dot-com și de aproximativ patru ori mai mari decât dimensiunea pieței ipotecare care a precedat criza din 2008.

Chiar și cele mai mari companii de tehnologie investesc acum sume uriașe de capital în proiecte de inteligență artificială, limitând numerarul disponibil pentru dividende și răscumpărări de acțiuni.

Das descrie, de asemenea, mecanismul prin care se poate răspândi o criză financiară.

După cum explică el, psihologia FOMO (frica de a rata ocazia) – teama că investitorii vor rata creșterea – se poate transforma brusc în frica de a pierde ocazia de a vinde, atunci când toată lumea va vrea să vândă în același timp.

Într-un sistem bazat pe un grad ridicat de îndatorare, o astfel de schimbare ar putea duce la lichidări masive, o restrângere a finanțării și, în cele din urmă, o recesiune mai profundă.

Nu toată lumea este de acord.

În ciuda avertismentelor dramatice, trebuie menționat faptul că Robert Kiyosaki a prezis de mulți ani prăbușiri majore ale piețelor, fără ca majoritatea acestora să fi fost confirmate în timp.

Chiar și articolul conex din The Street subliniază că predicțiile sale s-au dovedit adesea premature.

Totuși, asta nu înseamnă că datele pe care le citează nu sunt îngrijorătoare. Datoria mare, evaluările exigente și investițiile mari în inteligența artificială sunt fapte reale ale economiei actuale.

Opiniile diferă în ceea ce privește dacă acestea sunt suficiente pentru a duce la cea mai mare criză financiară din istoria modernă sau dacă piețele vor reuși să absoarbă șocurile fără un nou „crash”.