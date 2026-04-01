Burse: 11,5 trilioane de dolari transformate în cenușă. Refugiile odinioară sigure au dispărut; petrolul i-a lovit pe toți

Într-o singură lună, piețele au văzut dispariția a 11,5 trilioane de dolari – nu din cauza unei crize iminente, ci din cauza războiului care a izbucnit brusc și a schimbat totul. Primul trimestru al anului 2026 s-a încheiat cu o inversare violentă: tot ce era considerat sigur s-a prăbușit.

Martie nu a fost doar o lună proastă pentru burse. A fost o reevaluare brutală a pieței mondiale. Capitalizarea de piață globală a scăzut de la 157,5 trilioane de dolari la 146 de trilioane de dolari în câteva săptămâni, o ilustrare clară a cât de repede se poate evapora bogăția atunci când geopolitica invadează narațiunea economică, scrie presa elenă.

Prima reacție a fost aproape instinctivă. În 48 de ore de la începutul conflictului , 3,2 trilioane de dolari fuseseră șterse de pe piețele globale. Au urmat sesiuni care amintesc de alte vremuri: un trilion de dolari au dispărut într-o singură zi la mijlocul lunii martie, în timp ce o sumă similară s-a pierdut din nou pe 26 ale lunii. Aceasta nu a fost o corecție treptată, ci o secvență de „șocuri” care i-au împins pe investitori de la o revizuire la alta.

Pentru trimestrul în ansamblu, imaginea este la fel de revelatoare. Indicele MSCI World a pierdut aproximativ 7 trilioane de dolari, confirmând că martie nu numai că a absorbit câștigurile lunilor anterioare, dar a inversat complet starea de spirit din piață. Ceea ce până în februarie părea un an de creștere generală s-a transformat într-un scenariu de apărare și gestionare a pierderilor.

Șoc din Asia la New York

Pe Wall Street, inversarea a fost deosebit de bruscă. Indicele S&P 500 a pierdut peste 5 trilioane de dolari în capitalizare de piață într-o singură lună, în timp ce toți cei trei indici principali (S&P, Dow Jones, Nasdaq) au avut cel mai slab trimestru din ultimii patru ani.

Impulsul care începuse să se consolideze – ascensiunea extinzându-se dincolo de marile companii de tehnologie – s-a „înghețat” brusc. Piața nu mai este preocupată de cine va câștiga de pe urma creșterii, ci de cine va rezista șocului.

În Europa , dependența energetică s-a dovedit a fi un punct slab. Indicele STOXX 600 a scăzut cu aproape 8% în martie, înregistrând cea mai mare scădere din 2022 și punând capăt unei serii impresionante de câștiguri de opt luni. Piețele europene au început luna aproape de maxime record, dar creșterea prețurilor la energie și temerile de o încetinire economică au schimbat rapid imaginea.

Asia a resimțit șocul și mai acut . Piețele emergente, care depind în mare măsură de importurile de energie, au fost puternic afectate. Indicele MSCI Asia a scăzut cu 14% în martie, cea mai mare scădere din 2008, în timp ce monedele au atins minime multianuale, pe măsură ce creșterea prețurilor petrolului a afectat bilanțurile și a stimulat cererea de dolari.

Petrolul, piromanul pieței

În centrul tuturor acestor lucruri se află petrolul. Perturbarea semnificativă a fluxului prin Strâmtoarea Hormuz – un nod prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală – a provocat o creștere istorică a prețurilor.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproximativ 86% (trimestru/ trimestru) , în timp ce țițeiul ușor american (WTI) a încheiat trimestrul cu câștiguri de 79%.

Prețurile de peste 100 de dolari acționează acum ca o taxă informală asupra economiei globale, afectând totul, de la costurile de transport la alimente și producția industrială.

Acest șoc energetic a avut consecințe directe și asupra altor piețe.

Obligațiuni și aur

Obligațiunile, în mod tradițional un refugiu sigur, nu au oferit protecția așteptată. Randamentele au crescut vertiginos în martie, deoarece investitorii au considerat că inflația ar putea rămâne ridicată pentru mai mult timp. Portofoliul clasic 60/40 a scăzut aproape la fel de mult ca acțiunile, subliniind amploarea turbulențelor.

Și mai frapant a fost comportamentul aurului. În loc să se consolideze, acesta a scăzut cu peste 13% în lună – cea mai slabă performanță din 2008. Piața nu mai vede conflictul doar ca pe un eveniment geopolitic, ci în primul rând ca pe un șoc inflaționist care menține ratele dobânzilor ridicate și limitează atractivitatea activelor neperformante.

La urma urmei, primul trimestru al anului 2026 nu a fost doar o perioadă de pierderi. A fost un moment de tranziție . Piețele au trecut de la optimismul creșterii economice și al ratelor dobânzilor mai mici la un nou regim dominat de energie, geopolitică și inflație.

Și în acest nou peisaj, un lucru devine din ce în ce mai clar: bombele nu schimbă doar hărțile. Ele schimbă piețele.