Bursele de acțiuni din Asia scad, iar prețul petrolului crește

Investitorii se pregătesc pentru începutul celei de-a patra săptămâni de turbulențe pe piețe cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, după ce un val de noi atacuri asupra Iranului a întrerupt curentul în mari zone din Teheran.

Prețurile petrolului au crescut aproape de cele mai ridicate niveluri de la mijlocul anului 2022, pe măsură ce escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și ultimatumul SUA adresat Iranului au amplificat îngrijorările cu privire la întreruperile aprovizionării la nivel global.

Țițeiul Brent a crescut până aproape de 113 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate s-a tranzacționat aproape de 99 de dolari, reflectând temerile legate de restricționarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a cerut Iranului să redeschidă complet calea navigabilă strategică în termen de 48 de ore, avertizând asupra unor potențiale acțiuni militare împotriva infrastructurii țării dacă nu se conformează.

Ca răspuns, Teheranul a avertizat că ar putea viza infrastructuri cheie din Orientul Mijlociu, crescând riscul unei escaladări suplimentare a unui conflict care a perturbat deja piețele energetice.

Prețul țițeiului de referință global Brent a crescut cu peste 50% de la sfârșitul lunii februarie, când atacurile americane și israeliene asupra Iranului au declanșat un conflict regional mai amplu. Ostilitățile continue au generat creșteri bruște nu numai la țiței, ci și la produsele petroliere rafinate, amplificând presiunile inflaționiste pe piețele globale.

Închiderea aproape completă a traficului prin Strâmtoarea Hormuz a devenit un punct central de conflict, fiind permise doar mișcări limitate ale navelor sub supraveghere iraniană.

Această perturbare a forțat producătorii din Golf să rețină milioane de barili de ofertă sau să se bazeze pe rute alternative de export constrânse, ceea ce a redus disponibilitatea în special pe piețele asiatice.

Analiștii spun că direcția pieței va depinde de evoluții tangibile, mai degrabă decât doar de retorică, în special în ceea ce privește accesul la transportul maritim și condițiile de asigurare pentru navele care tranzitează regiunea.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că actuala perturbare ar putea reprezenta cel mai mare șoc înregistrat vreodată în aprovizionarea cu petrol, chiar dacă sunt implementate eliberări de stocuri de urgență pentru a stabiliza piețele.

Previziunile se schimbă deja ca răspuns la criză. Analiștii de la Goldman Sachs și-au majorat perspectivele pentru Brent în 2026, invocând așteptările că fluxurile prin Hormuz ar putea rămâne semnificativ limitate timp de câteva săptămâni înainte de a se redresa treptat.

SUA au luat, de asemenea, măsuri pentru a reduce presiunile asupra ofertei, permițând vânzarea de petrol iranian aflat deja pe mare, alături de măsuri anterioare care vizau creșterea disponibilității globale a țițeiului.

În ciuda acestor intervenții, schimburile militare continue dintre Israel și Iran, alături de incertitudinea privind strategia SUA, au amplificat volatilitatea pieței și prudența investitorilor.

Liderii din industrie și factorii de decizie politică sunt așteptați să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din următoarele zile, dinamica pieței petrolului și riscul geopolitic urmând să domine discuțiile de la principalele forumuri energetice globale.

Acțiunile din Asia sunt în scădere

Piețele bursiere din Asia, unde economiile sunt deosebit de vulnerabile la șocul creșterii costurilor energiei, au înregistrat scăderi luni.

Cea mai slabă performanță a avut indicele Kospi din Coreea de Sud, care a scăzut cu 6%. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu 4%, iar Taiex din Taiwan a scăzut cu peste 2%. Acțiunile din China și indicele Hang Seng din Hong Kong au fost, de asemenea, tranzacționate în scădere.

Contractele futures pe indicele S&P 500 indicau o scădere la reluarea tranzacționării acțiunilor din Statele Unite luni. Vineri, indicele S&P 500 a închis în scădere cu 1,5%.

Prețurile benzinei din SUA au continuat să crească.

Prețurile la benzină au crescut din nou duminică, media națională ajungând la 3,94 dolari pe galon (un galon american este egal cu aproximativ 3,785 litri), potrivit clubului auto AAA.

Prețul motorinei a crescut și mai rapid, ajungând duminică la 5,25 dolari pe galon, cu 40% mai mult de la începutul războiului.