„Buzunarele de grăsime” care nu dispar nici cu sport, nici cu dietă. Ce rezultate se pot obține prin chirurgia estetică

Oricâtă mișcare am face și oricât de atenți am fi la dietă, sunt anumite zone ale corpului din care grăsimea nu dispare. Aceste „buzunare de grăsime“, cum le numește dr. Adrian Pelinaru, medic specialist chirurgie estetică și reparatorie la Centrul de Excelență DermaLife București, sunt poziționate diferit în funcție de sex și pot fi îndepărtate prin proceduri de lipoaspirație modernă. Pentru modelarea armonioasă a corpului, dr. Pelinaru explică în ce situații este indicată o procedură nouă în România: remodelarea coastelor, o intervenție care îngustează talia fără îndepărtarea lor.

Care sunt zonele-problemă

Ideea că oricine își poate modela corpul exclusiv prin dietă și prin sport este doar parțial adevărată. Mișcarea și atenția la alimentație rămân cele mai importante instrumente pentru a preveni o varietate de afecțiuni cronice și pentru a elimina kilogramele în plus, dar există depozite de grăsime influențate puternic genetic, care nu cedează oricât sport am face și afectează rezultatul estetic general.

„Am foarte mulți pacienți care fac sport de ani de zile – merg la sală, fac Pilates, aleargă –, dar sunt anumite zone pe corp pe care le numim «buzunare de grăsime» și efectiv nu pot scăpa de ele nici cu sport, nici cu dietă. Pentru cazurile acestea intervenim noi, chirurgii plasticieni“, explică dr. Adrian Pelinaru.

Cele mai comune astfel de zone sunt, potrivit medicului, zona lombară, adică partea joasă a spatelui, unde grăsimea se depune atât la femei, cât și la bărbați. La femei, o altă zonă dificilă este partea laterală a coapselor, unde depozitele pot persista indiferent de nivelul de activitate fizică. La bărbați, una dintre cele mai comune probleme este grăsimea acumulată în zona abdomenului inferior.

În ceea ce privește depozitele de grăsime, medicul spune că există diferențe importante între femei și bărbați. „La femei, grăsimea se depune în general pe exterior, deasupra musculaturii. La bărbați, se depune foarte multă grăsime și pe organe, grăsime viscerală, uneorii chiar în cantități mari. Tocmai de aceea, dieta și sportul sunt foarte importante“, subliniază specialistul.

În cazul femeilor, ceea ce de multe ori este perceput ca fiind grăsime în zona brațelor poate fi, de fapt, exces de piele. „De multe ori am fost surprins să constat că la nivelul brațelor este mai mult exces de piele decât de grăsime. În aceste cazuri, pentru remodelarea brațelor, pot îndepărta un anumit procent de grăsime, dar este mult mai important să folosesc proceduri de strângere a pielii din interior“, explică medicul.

Lipoaspirația modernă nu înseamnă doar „scoaterea grăsimii“

Dr. Pelinaru spune că 90% din activitatea sa este legată de chirurgia de remodelare corporală. Aceasta include lipoaspirație – tehnici de lipoaspirație high-definition sau extra high-definitio – transfer de grăsime pentru accentuarea volumului muscular, proceduri de tip BBL (Brazilian Butt Lift – proceduri de mărire a volumului fesier) și abdominoplastii.

Lipoaspirația high-definition este diferită de imaginea clasică a unei intervenții prin care se elimină grăsime dintr-o anumită zonă. Scopul nu este doar reducerea volumului, ci și crearea unui contur armonios, spune specialistul. „Lipoaspirația high-definition nu presupune doar îndepărtarea grăsimii. Presupune să definim contururile, să creăm umbre, să reliefăm musculatura, să se vadă foarte bine liniile de demarcație între grupele musculare, astfel încât să obținem un grad superior de definire“, explică dr. Pelinaru.

În timpul intervenției, grăsimea este tratată în mai multe planuri. Există grăsime profundă, grăsime superficială și zone în care aceasta se acumulează în exces. Operația începe cu un plan detaliat, adaptat fiecărui pacient, iar spre final chirurgul se adresează mai ales grăsimii superficiale, pentru a crea contururi și umbre naturale. „Operațiile de remodelare corporală sunt tailor-made (n.r. – «croite» după fiecare persoană în parte). Fiecare operație trebuie adaptată pacientului“, subliniază specialistul. De aceea, intervențiile pot dura patru-șase ore, în funcție de complexitate.

Sportul rămâne esențial și după intervenție

Chirurgia estetică nu înlocuiește mișcarea și nici nu poate menține singură rezultatele pe termen lung. Medicul spune că aceasta este una dintre principalele provocări pe care le întâlnește la pacienții săi. „În primul rând, pacienții trebuie să aibă activitate sportivă, trebuie să facă mișcare. Degeaba facem o intervenție chirurgicală dacă ulterior nu există măcar un minimum de interes pentru activitate fizică, pentru a întreține rezultatul sau chiar pentru a-l îmbunătăți“, spune chirurgul. Diferența devine vizibilă în timp. „La un an după o intervenție de lipoaspirație se vede o diferență destul de mare între un pacient care face sport și unul care nu are deloc activitate fizică“, adaugă medicul.

După intervențiile de remodelare corporală, durerea este variabilă de la pacient la pacient, dar în primele trei-patru zile disconfortul poate fi mai intens. Dr. Pelinaru spune că folosește protocoale de recuperare care includ tratament intravenos și medicație orală, pentru ca perioada postoperatorie să fie mai ușor de gestionat.

Când lipoaspirația nu este suficientă pentru o talie mai îngustă

Există situații în care talia nu poate fi îngustată suficient doar prin sport, dietă și îndepărtarea chirurgicală a grăsimii. Motivul îl reprezintă în special structura cutiei toracice. „Când pacienții au o cutie toracică mai lată sau o talie foarte scurtă, soluția optimă pentru a obține o talie mai îngustă este remodelarea coastelor“, explică dr. Adrian Pelinaru.

Aceasta este intervenția pe care medicul a introdus-o recent în România și despre care spune că, la nivel internațional, se practică de aproximativ doi-trei ani. Diferența majoră față de procedurile mai vechi este că nu presupune fracturarea completă și scoaterea coastelor. „Până acum, dacă se dorea îngustarea taliei, coastele se îndepărtau. Operația pe care o fac eu acum nu presupune îndepărtarea coastelor. Printr-un abord minim invaziv, prin orificii foarte mici, am acces la nivelul coastelor, le modelez sub un anumit unghi, iar pacientele pot obține o îngustare a taliei cu 10-12 centimetri“, explică medicul.

Intervenția se face sub anestezie generală și durează, în medie, o oră-o oră și jumătate, dacă nu este combinată cu alte proceduri. Pacientele pot pleca acasă în aceeași zi atunci când operația nu este asociată cu o intervenție mai amplă, cum ar fi lipoaspirația. După operație, este necesară purtarea unui corset modelator timp de trei luni. Acesta se strânge treptat, pentru ca, pe măsură ce procesul de vindecare avansează, coastele să se stabilizeze în noua poziție.

Cine poate face remodelarea coastelor și cine nu

Nu orice pacient este candidat pentru intervenția de remodelare a coastelor pentru subțierea taliei. Selecția cazurilor este esențială, spune chirurgul, atât din motive estetice, cât și de siguranță. „În primul rând, este obligatoriu un CT al cutiei toracice cu reconstrucție osoasă. Trebuie să văd toată cutia toracică, cartilajele costale și, în funcție de acestea, stabilesc numărul de coaste care trebuie tratate“, explică dr. Pelinaru.

La consultație, medicul face măsurători precise: cât de lată este cutia toracică, cât de scurtă sau înaltă este talia și dacă există cu adevărat indicație pentru intervenție. După vârsta de 40 de ani, este necesară și o osteodensitometrie, pentru evaluarea sănătății osoase. Pacienții cu osteoporoză nu pot efectua această procedură.

De asemenea, intervenția nu este indicată pacienților cu indice de masă corporală foarte mare. „Nu pot face această operație la un pacient cu obezitate. Cel mult, poate fi vorba despre un pacient supraponderal. Mai sus de supraponderalitate, operația nu are rost și nu are efect“, precizează chirurgul.

Procedura nu se adresează neapărat persoanelor care au slăbit mult sau pacienților care au apelat la tehnici chirurgicale bariatrice pentru reducerea indicelui de masă corporală, ci mai ales celor care au o cutie toracică lată și își doresc o talie mai îngustă. Forma cutiei toracice pot fi determinată genetic, dar este și legată și de mediul în care persoana s-a dezvoltat, spune chirurgul.

„Nu mergem în extreme“

Pentru că intervenția vizează o zonă sensibilă din punct de vedere estetic, întrebarea despre limite devine inevitabilă. Medicul spune că nu operează pacienți care nu au indicație reală. „Dacă un pacient are deja talie îngustă, nu îl operez. Nu avem de ce. Nu mergem în extreme. Procedura are indicații pentru anumiți pacienți și nu trebuie să exagerăm cu ea“, spune dr. Pelinaru.

Recuperarea este descrisă ca fiind, în general, ușoară. Durerile pot apărea la aproximativ o săptămână după intervenție, dar sunt de obicei de intensitate redusă și controlabile prin medicație. Disconfortul este dat mai ales de brâul compresiv, care poate irita pielea sau poate produce mâncărimi și furnicături. „Durerile de la nivelul coastelor nu sunt nici intense, nici persistente, pentru că, practic, coastele nu sunt fracturate complet“, explică chirurgul.

O intervenție estetică trebuie făcută pentru sine, nu pentru altcineva

Dincolo de tehnică, chirurgia estetică are și o componentă psihologică importantă. Pacienții ajung la consultație pentru că anumite zone ale corpului îi complexează și îi fac să nu se simtă bine în pielea lor. „Operațiile acestea le pot schimba starea de spirit. Îi văd după o săptămână, două, o lună: vin altfel îmbrăcați, au altă energie, alt vibe. Îi motivează să aibă un stil de viață mai sănătos, să fie mai atenți la ce mănâncă, să facă sport“, spune medicul.

Înainte de intervenție, discuția este însă esențială. Dr. Pelinaru spune că le explică pacienților două lucruri importante: operația trebuie făcută pentru ei înșiși, nu pentru a salva o relație sau pentru validarea altcuiva, iar decizia nu trebuie grăbită. „Le spun întotdeauna să își ia cât timp au nevoie, să se gândească, să analizeze tot ce am discutat, tot ce presupune operația și recuperarea. Dacă vor, ne mai vedem o dată, mai stăm de vorbă. Intervenția trebuie făcută strict pentru confortul lor, pentru a se simți ei mai bine în pielea lor“, concluzionează chirurgul.

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Articol susținut de MedLife