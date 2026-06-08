Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cu câteva zile înainte de începerea Cupei Mondiale, naționala Elveției are o problemă „alunecoasă”

Elveţia se confruntă cu o problemă majoră înaintea Campionatului Mondial de Fotbal 2026 SUA-Mexic (11 iunie – 19 iulie). Conform unei imagini postate de echipa naţională pe reţelele de socializare, cantonamentul lor din California este înconjurat de şerpi, scrie News.ro.

Instalată în San Diego, California, pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie), echipa naţională a Elveţiei trebuie să se confrunte cu prezenţa şerpilor în jurul bazei de antrenament.

Într-o fotografie postată pe contul său de Instagram, echipa elveţiană dezvăluie împrejurimile cantonamentului său, inclusiv un teren de antrenament, o zonă pentru portari, un vestiar, o sală de sport şi, de jur împrejur, o zonă haşurată cu roşu, reprezentând „zona şerpilor”.

Echipa națională de fotbal a Elveției/Instagram

Zona este bine cunoscută pentru numeroasele sale reptile. Tabăra elveţiană este situată în Valea Carmel, unde se găsesc numeroşi şerpi cu clopoţei. New York Post subliniază, de asemenea, că excursioniştii au fost deja muşcaţi în această zonă.

Elveţia urmează să înceapă campania sa la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 împotriva Qatarului sâmbătă (ora 22:00).

Apoi va înfrunta Bosnia şi Herţegovina pe 18 iunie (ora 22:00) şi Canada pe 24 iunie (ora 22:00).