Cancerul care poate fi ușor de ratat: arată ca o crustă, o pată roz sau o rană care nu se vindecă

Există o formă de cancer de piele considerată comună, întâlnită frecvent și în România, care poate fi ușor de ratat: carcinomul bazocelular. Unul dintre motive este aspectul său aparent banal. Tumora poate arăta ca o mică pată roz, o crustă care revine mereu sau ca o rană care nu se vindecă. Deși rareori pune viața în pericol, carcinomul bazocelular poate invada țesuturile din jur și poate provoca cicatrici sau afectări funcționale importante dacă nu este diagnosticat și tratat la timp.

Carcinomul bazocelular este, de fapt, o tumoră malignă care se dezvoltă din celule de la nivelul stratului bazal al epidermului și face parte din cancerele cutanate non-melanomatoase. Problema principală a acestei patologii este că aspectul tumorilor este rareori îngrijorător.

Apare mai des pe zonele expuse la soare: nas, umeri, gât

Considerat a fi unul dintre cele mai frecvente cancere la om, carcinomul bazocelular apare în special pe zonele expuse la soare, deci la radiațiile ultraviolete. Expunerea la niveluri ridicate de radiații ultraviolete, alături de îmbătrânirea populației și de expunerea cumulativă la soare de-a lungul vieții, contribuie la povara tot mai mare a cancerelor cutanate. În Europa de Est, măsurătorile au indicat în ultimele decenii o creștere a dozelor de radiații UV care ajung la nivelul pielii.

Potrivit estimărilor GLOBOCAN 2024, în România existau peste 10.500 de cazuri prevalente la cinci ani de cancer cutanat non-melanom. Totuși, pentru România nu există date naționale directe de incidență, estimările fiind modelate pe baza mortalității și a datelor din registrele unor țări vecine, atrage atenția GLOBOCAN.

La Spitalul Clinic Județean Mureș, o analiză a cazurilor diagnosticate între 2021 și 2024 a identificat 540 de leziuni de carcinom bazocelular, cele mai multe în 2024. Potrivit studiului, majoritatea leziunilor au fost identificate la nivelul capului și gâtului, în zone expuse la soare.

O altă cercetare, realizată în nord-estul României, pe 1.231 de pacienți cu cancere cutanate tratați la Iași în perioada 2008-2012, a identificat carcinomul bazocelular la 675 de pacienți, adică la 54,9% din cazuri. Și aici, tumorile au fost localizate în principal pe față și gât.

E important de menționat că datele nu pot fi extrapolate la întreaga populație a României, însă conturează o imagine clară: carcinomul bazocelular este o problemă importantă de sănătate și în țara noastră.

„Carcinomul bazocelular poate afecta pe oricine, dar este mai des întâlnit la persoanele cu piele deschisă la culoare, cele care au un istoric de cancer de piele sau sunt imunocompromise”, spune Kelly Nelson, profesor de dermatologie la Centrul pentru Cercetarea Cancerului din Houston, citată de publicația americană „The Washington Post”.

Persoanele cu antecedente de arsuri solare sau care s-au expus îndelungat la soare ori cele cu vârsta înaintată sunt, de asemenea, la risc, completează specialista.

„E ca rugina de pe o mașină, nu îți oprește motorul, dar trebuie eliminată”

Tumorile apar adeseori pe față – în special pe nas sau pe urechi, dar și pe alte suprafețe expuse la lumina soarelui, cum sunt gâtul, umerii, scalpul expus, brațele și mâinile. Nelson compară acest tip de boală cu rugina de pe o mașină.

„Nu îți va opri motorul, dar este ceva ce vrem să oprim într-un stadiu incipient, cât problema este una minoră. Dacă, însă, situația scapă de sub control poate deveni o problemă serioasă, mai ales dacă tumora se află în apropierea unor țesuturi importante”, a completat medicul dermatolog.

Unele forme de carcinom bazocelular pot prezenta mici vase de sânge vizibile, în timp ce altele pot fi plate, ferme sau asemănătoare unei cicatrici. Deoarece carcinomul bazocelular poate fi greu de identificat în lipsa unei examinări medicale, medicul dermatolog Kelly Nelson recomandă verificarea semnelor de pe corp prin metoda „rățușca cea urâtă” – orice aluniță sau leziune cutanată care nu seamănă cu celelalte de pe corp ridică suspiciuni.

Când este cazul să mergem la dermatolog

Orice inflamație nouă de la nivelul pielii, fermă și de culoare roz, orice leziune și orice pată care sângerează și nu se vindecă în decurs de câteva săptămâni trebuie investigate de către un medic dermatolog.

„Carcinomul bazocelular poate crește lent, undeva la 2-3 milimetri pe an, iar acest ritm lent poate crea impresia că leziunea nu reprezintă o urgență”, susține Kelly Nelson.

Una dintre caracteristicile carcinomului bazocelular este că se răspândește foarte rar. Din acest motiv, mortalitatea este foarte scăzută, pericolul fiind mai degrabă unul local. Totuși, lăsată să evolueze, tumora poate pătrunde în țesuturile din jur și poate deveni mult mai dificil de tratat. Iar atunci când apare în apropierea ochilor, nasului, urechilor sau a altor structuri importante, consecințele pot fi serioase.

În ce constă tratamentul

Odată ce există suspiciunea, diagnosticul poate fi confirmat cu ajutorul unei biopsii din leziunea suspectă. După confirmare, tratamentul depinde de tipul tumorii, dimensiunea acesteia și localizarea ei. Contează, de asemenea, dacă este o leziune nouă sau una care a revenit.

Conform medicilor, una dintre cele mai eficiente metode de tratament este chirurgia Mohs, o procedură ce presupune îndepărtarea tumorii în straturi foarte subțiri. Fiecare strat este verificat la microscop până ce nu mai sunt identificate celule canceroase. În anumite situații, se folosește excizia chirurgicală. Rata de vindecare este de aproximativ 99% pentru carcinomul bazocelular primar, transmit specialiștii.

Prevenția nu înseamnă renunțarea la activitățile în aer liber, ci reducerea expunerii la radiațiile UV. Potrivit specialiștilor, este necesară protecția solară prin aplicarea unor creme cu spectru larg, cu SPF de cel puțin 30, la aproximativ două ore și mai frecvent după înot sau transpirație. De asemenea, sunt recomandate pălăriile, șepcile și hainele vaporoase care acoperă pielea.

În cazul unei persoane care a avut deja un carcinom bazocelular, este nevoie de și mai multă atenție. Apariția unui astfel de cancer este și un indicator al expunerii UV acumulate, iar riscul de a dezvolta ulterior alte cancere cutanate este mai mare.