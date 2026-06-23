Când factura la electricitatea vorbește: investigația care a dus ANAF la o mină de criptomonede

Inspectorii ANAF au descoperit la Satu Mare o operațiune industrială de minat criptomonede ascunsă de ochii fiscului .

Undeva într-o clădire dezafectată din Satu Mare zumzăiau, non-stop, 407 mașini. Nu produceau nimic tangibil și nu angajau muncitori la bandă. Consumau însă curent cât o fabrică mică – aproximativ 7 milioane de lei în nouă luni – și generau, în teorie, profituri frumoase. Pentru fisc însă, nu existau. Nicio declarație, niciun venit raportat, nicio firmă înregistrată.

Mina ilegala din Satu Mare. Foto: ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dat peste această operațiune în urma unor analize de risc, o tehnică prin care ANAF compară date din surse multiple pentru a identifica anomalii. Consumul uriaș de electricitate, fără nicio activitate declarată în dreptul adresei respective, a ridicat un semnal de alarmă suficient de puternic. La fața locului, imaginea era clară: echipamente specializate de procesare, sisteme de răcire industriale, cablaj electric dimensionat pentru sarcini grele. O fermă de minat criptomonede în toată regula.

Ce înseamnă, concret, „minat criptomonede”? Monede precum Bitcoin nu sunt emise de o bancă centrală, ci produse prin calcul informatic. Calculatoarele concurează să rezolve probleme matematice complexe; cel care le rezolvă primul primește o recompensă în monedă digitală. Procesul consumă enorme cantități de energie electrică. La scară industrială – sute de mașini care funcționează continuu – costurile cu curentul pot depăși jumătate din costuri totale, motiv pentru care operatorii caută locații cu electricitate ieftină sau… necontorizată corect.

ANAF a confiscat toată infrastructura: cele 407 echipamente, evaluate la peste 2 milioane de lei. Anchetele pentru stabilirea veniturilor nedeclarate și a impozitelor sustrase sunt în curs. Dosarul ar putea ajunge la Parchet dacă se confirmă elemente penale.

Cazul este notabil din câteva motive. Primul este dimensiunea: 7 milioane de lei în consum electric reprezintă o operațiune serioasă, nu un hobby de garaj. Al doilea este metodologia detectării – urmărirea consumului de energie ca proxy pentru activitate economică nedeclarată este o tactică din ce în ce mai folosită de administrațiile fiscale din Europa, inclusiv în Suedia și Olanda. Al treilea, mai nuanțat, este că ilustrează o tensiune structurală: economia digitală crește rapid, dar instrumentele de reglementare și supraveghere fiscală se mișcă mai lent.

România nu este singulară. Ferme de criptomonede ascunse au fost descoperite în ultimii ani în Grecia, Bulgaria, Kazahstan și Ucraina – adesea în clădiri industriale abandonate, cu acces neautorizat la rețelele electrice. Profitabilitatea depinde enorm de prețul criptomonedelor: în perioadele de boom, marjele sunt atât de mari încât chiar și costurile semnificative cu curentul sunt absorbite ușor.

Ce rămâne de urmărit? Valoarea veniturilor nedeclarate nu este încă stabilită – depinde de ce criptomonede erau minate, la ce prețuri și pe ce perioadă. Dacă se dovedește că operatorii aveau și o rețea de tranzacționare nedeclarată, suma totală evazată ar putea fi substanțial mai mare decât sugerează valoarea echipamentelor confiscate. Ancheta penală, dacă va fi deschisă, va clarifica și cine se afla în spatele operațiunii.

Concluzia practică pentru cei din domeniu este simplă: veniturile din criptomonede sunt impozabile în România ca orice câștig de capital sau venit din activitate independentă. Anonimatul tranzacțiilor pe blockchain nu echivalează cu anonimatul față de fisc – mai ales atunci când electricitatea consumată lasă urme în facturi.