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Economie

Când împarți economia la populație, superputerile dispar din peisaj. Topul celor mai bogate țări și locul României în clasament

Dan Popa
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Pe măsură ce guvernele navighează prin dispute comerciale, alianțe schimbătoare și o economie globală din ce în ce mai fragmentată, dimensiunea economiei unei țări spune doar o parte a poveștii.

  • Statele Unite și China continuă să domine economia globală, dar o imagine cu totul diferită apare atunci când ne uităm la PIB-ul pe cap de locuitor, arată o analiză a celor de la BestBrokers.
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