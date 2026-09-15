Când împarți economia la populație, superputerile dispar din peisaj. Topul celor mai bogate țări și locul României în clasament

Pe măsură ce guvernele navighează prin dispute comerciale, alianțe schimbătoare și o economie globală din ce în ce mai fragmentată, dimensiunea economiei unei țări spune doar o parte a poveștii.

Experții au calculat care sunt țările cu cea mai mare producție economică pe cap de locuitor în 2026.

Pentru a identifica țările cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în acest an, echipa de la BestBrokers a analizat datele FMI privind PIB-ul pe cap de locuitor din 2026, la prețuri curente, în dolari americani.

Analiza arată că Irlanda va avea cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume în 2026, de 140.186 USD, urmată de Elveția cu 126.177 USD și Singapore cu 107.758 USD. Norvegia și Statele Unite completează primele cinci, cu un PIB pe cap de locuitor de 105.877 USD, respectiv 94.430 USD.

Cu toate acestea, PIB-ul pe cap de locuitor nu reflectă neapărat venitul mediu al rezidenților, deoarece activitatea companiilor multinaționale, profiturile corporative și diferențele de impozitare pot influența semnificativ producția națională.

Europa domină partea superioară a clasamentului, Danemarca, Olanda, Suedia și Austria figurând, de asemenea, printre economiile cu cele mai mari venituri din lume conform acestui indicator.

Țările cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2026:

Irlanda: 140.186 USD de persoană

Elveția: 126.177 USD de persoană

Singapore: 107.758 USD de persoană

Norvegia: 105.877 USD de persoană

Statele Unite: 94.430 USD pe persoană

Danemarca: 83.445 USD de persoană

Olanda: 79.918 USD de persoană

Australia: 75.648 USD de persoană

Suedia : 70.676 USD de persoană

Israel: 69.804 USD de persoană

Irlanda are cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume în acest an, cu o producție economică estimată de 140.186 de dolari pe persoană în 2026. Țara se situează cu mult înaintea Elveției, care ocupă locul al doilea, cu 126.177 de dolari, în timp ce Singapore ocupă locul al treilea, cu 107.758 de dolari.

Europa domină clasamentul celui mai ridicat PIB pe cap de locuitor din lume, Elveția, Norvegia, Danemarca, Olanda și Suedia aflându-se toate în top 10. Germania ocupă locul 13 la nivel global, cu 65.303 dolari pe persoană, în timp ce Regatul Unit și Franța produc 61.056 dolari, respectiv 52.083 dolari în PIB pe persoană.

Statele Unite rămân cea mai mare economie a lumii după producția totală în 2026, dar ocupă locul cinci în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, cu 94.430 de dolari. Aceasta ilustrează diferența dintre dimensiunea economică și producția pe locuitor: o țară poate fi lider mondial în ceea ce privește PIB-ul total fără a avea cel mai mare PIB pe cap de locuitor.

Mai multe economii mai mici depășesc performanțele țărilor mult mai mari în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Singapore, Norvegia și Irlanda se clasează toate peste Statele Unite în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, în ciuda unor populații substanțial mai mici. Qatarul înregistrează 68.138 de dolari pe cap de locuitor, iar Emiratele Arabe Unite ajung la 54.214 de dolari, demonstrând poziția puternică a mai multor economii bogate în resurse și conectate la nivel global.

Europa de Est continuă să se afle în urma celor mai bogate economii europene, dar există diferențe notabile în întreaga regiune. Slovenia se clasează pe primul loc printre țările est-europene listate, cu 40.630 de dolari pe persoană, urmată de Cehia cu 39.795 de dolari.

România ocupă locul 45 în clasament

Polonia înregistrează 31.336 de dolari, în timp ce România și Bulgaria ajung la 25.693 de dolari, respectiv 23.848 de dolari. Aceste cifre subliniază diferențele substanțiale în ceea ce privește producția economică pe locuitor în Europa.

România este pe locul 45 în clasament, deasupra Bulgariei, dar sub Grecia, Ungaria sau Croația.

„PIB-ul pe cap de locuitor oferă o imagine interesantă a locului în care se concentrează producția economică, dar nu ar trebui confundat cu o măsură directă a prosperității gospodăriilor. Poziția Irlandei în fruntea clasamentului, de exemplu, trebuie înțeleasă în contextul economiei sale consistent dominate de sediile multinaționalelor. Același lucru este valabil și pentru țările bogate în resurse, unde veniturile din energie pot crește producția națională fără a se traduce neapărat în venituri disponibile mai mari pentru toată lumea. Ceea ce arată clar clasamentul este că puterea economică nu se limitează la cele mai mari țări ale lumii – mai multe economii mai mici continuă să genereze o producție excepțional de mare pe locuitor. În cele din urmă, PIB-ul pe cap de locuitor este cel mai util atunci când este privit împreună cu veniturile gospodăriilor, puterea de cumpărare și distribuția bogăției”, spune Alan Goldberg, analist de date și autor la BestBrokers.