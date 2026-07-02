După 28 de ore, stația de metrou Piața Victoriei 2 s-a redeschis. Imagini din subteran, publicate de ministrul Transporturilor

Ministerul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat în timpul nopții că mare parte din apa acumulată pe șine în stația de metrou Piața Victoriei 2, prin care trece Magistrala 1, a fost evacuată. Joi dimineață, Metrorex a anunțat că trenurile funcționează normal.

07:08

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale, inclusiv în stația Piața Victoriei 2, a anunțat Metrorex.

„Metrorex adresează mulțumiri Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova și Ministerului Apărării Naționale pentru sprijinul acordat, precum și călătorilor pentru înțelegere”, a transmis compania.

06:32

Stația de metrou este în continuarea închisă joi dimineață, ora transmiterii acestei știri. Călătorii sunt direcționați de către agenții de pază să folosească altă rută, fie în subteran, fie la suprafață.

Miruță a spus, într-un live pe Facebook în timpul nopții, că după evacuarea apei trebuie verificate sistemele electrice, înainte ca garniturile de metrou să poată să treacă din nou prin stație.

„Așteptarea este ca peste câteva ore, dimineața, când lumea începe să se miște către serviciu, să poată folosi lina de metrou și pentru trecerea prin stația de metrou de la Victoriei”, a spus Miruță, în live-ul făcut din subteran în timpul nopții.

Potrivit companiei, circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 se desfăşoară după cum urmează: